Nonostante il momento particolare vissuto sul territorio, contrassegnato dalle vite stroncate lo scorso 22 ottobre in un incidente stradale avvenuto sulla statale 682 Jonio-Tirreno, bilancio più che positivo per la terza Edizione de "Le Giornate della Castagna e del Vino", organizzata a Serra San Bruno dai volontari e soci dell'associazione Incrociamenti. «Le circostanze luttuose che hanno sconvolto l'intera nostra comunità - sottolinea oggi il presidente Domenico Dominelli - sommate alle condizioni meteorologiche avverse, hanno consigliato uno svolgimento sottotono e consono al dolore per la sorte di queste quattro vite stroncate da un destino crudele. Nonostante questo, però, le giornate non hanno mancato di ripetere i successi culturali, enogastronomici e didattici delle precedenti edizioni. Al proposito - aggiunge - mi preme sottolineare il contributo di tipo alberghiero fornito dai docenti e dagli alunni delle prime classi dell'Istituto Luigi Einaudi di Serra San Bruno e di chi, tra i produttori locali, ha ben pensato di evolvere in beneficenza il ricavato dalla vendita dei propri prodotti.

E, ancora, dei pasticceri locali che con le loro prelibatezze create per l'occasione hanno abbagliato gli occhi e deliziato i palati di visitatori e consumatori. A tutto questo si sommano i doverosi ringraziamenti a quanti hanno ritenuto di sostenerci. Nello specifico, ai patrocinatori dell'evento, a iniziare dal Comune di Serra San Bruno, dalla Presidenza del Consiglio Regionale, dal Parco Regionale delle Serre, da Calabria Verde e dal Gal Serre Vibonesi, agli espositori e all'associazione Femmina, che con la loro sensibilità hanno consentito anche quest'anno la buona riuscita di questa importante manifestazione collettiva».