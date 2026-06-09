Ogni sabato la fattoria sociale dell’associazione accoglie le persone affette dalla patologia e i loro familiari nell’obiettivo di contrastare l’isolamento e creare una rete di supporto reciproco

Promosso dall’Associazione La Goccia e accolto con grande entusiasmo dalla comunità, ritorna nella Fattoria didattica e sociale Junceum di Vibo Valentia il progetto “Caffè Alzheimer tra passato e presente”, ogni sabato dalle 9.30 alle 12.30. Un appuntamento dedicato alle persone affette da Alzheimer e ai loro familiari, ma anche a tutti coloro che credono nel valore dell’inclusione e della solidarietà.

«Immersa nel verde della campagna - si legge in una nota -, la fattoria rappresenta il luogo ideale per ritrovarsi, socializzare e vivere momenti di serenità a stretto contatto con la natura e gli animali. Tra abbracci, coccole, lunghe passeggiate all’aria aperta e occasioni di dialogo, i partecipanti potranno condividere esperienze ed emozioni in un ambiente accogliente e familiare. Ad accompagnare questi momenti d’incontro non mancheranno un buon caffè e deliziosi dolci preparati artigianalmente con ingredienti biologici e genuini, nel segno della tradizione e della cura per il benessere delle persone».

Da sempre impegnata al fianco delle fasce più fragili, «l’Associazione La Goccia continua a promuovere iniziative volte a sostenere le persone che convivono con l’Alzheimer, una patologia in costante crescita, e i loro caregiver, spesso chiamati ad affrontare quotidianamente sfide complesse e impegnative. L’obiettivo del progetto è favorire la socializzazione, contrastare l’isolamento sociale e creare una rete di relazioni e supporto reciproco. Un impegno concreto che si riassume in un messaggio semplice ma fondamentale: fare in modo che nessuno resti solo».

Il “Caffè Alzheimer tra passato e presente” si conferma così uno spazio di accoglienza, ascolto e condivisione, dove il passato e il presente si incontrano per costruire momenti di benessere, dignità e inclusione.