Celebrazione solenne e lettura della bolla papale. Il dipinto resterà esposto fino a domenica, quando si terranno la benedizione delle donne e la tradizionale supplica mariana prima del ritorno al santuario campano

Tropea si raccoglie nella chiesa del convento di Santa Maria della Sanità per l’inizio dell’Anno giubilare francescano, celebrato in occasione dell’ottavo centenario della morte di san Francesco. Giovedì sera la chiesa cinquecentesca dei Frati minori francescani ha accolto una folla di fedeli riunita attorno al venerato quadro della Madonna pellegrina di Pompei, giunto dopo una processione che ha attraversato il complesso conventuale.

La celebrazione è stata accompagnata da un momento liturgico particolarmente solenne, segnato dalla lettura della bolla papale che apre ufficialmente l’Anno giubilare francescano. La concelebrazione eucaristica è stata presieduta da padre Mario Chiarello, ministro provinciale dei Frati minori, e si è conclusa con la benedizione delle corone del rosario.

Il significato della Madonna pellegrina di Pompei

Il messaggio spirituale legato alla presenza del quadro della Madonna di Pompei è stato al centro della celebrazione. La tradizione del quadro “pellegrino” richiama infatti il valore della preghiera del rosario e il legame tra i fedeli e la devozione mariana.

Nel comunicato si ricorda come «il messaggio del quadro della Madonna di Pompei, specialmente quando viaggia come pellegrina, è un invito all’unione con Dio attraverso la preghiera del santo rosario». Un richiamo che affonda le radici nella spiritualità di Bartolo Longo, che definiva il rosario «una catena dolce che lega a Dio».

La figura di Maria viene evocata come madre premurosa che visita i fedeli per portare conforto, pace e speranza, invitando alla conversione, alla carità e all’affidamento alla sua protezione.

Il quadro esposto fino alla festa della donna

Il venerato quadro della Madonna pellegrina di Pompei resterà esposto nella chiesa del convento fino alla giornata di domenica, quando si concluderà il momento di devozione popolare. La data coincide con la giornata dedicata alla festa della donna.

Il programma prevede la celebrazione della santa messa con la benedizione delle donne e dei ramoscelli di mimosa. A seguire verrà recitata la supplica alla Madonna di Pompei, prima della partenza del quadro per il ritorno al santuario campano.

Partecipazione e organizzazione dell’evento

L’iniziativa è stata organizzata da frà Antonio Luigi Gerundo, impegnato nella promozione del culto di sant’Antonio, con la collaborazione degli altri Frati minori. La serata ha registrato una partecipazione popolare numerosa e partecipe.

Alla celebrazione era presente anche una rappresentanza della delegazione di Tropea del Sovrano militare ordine di Malta, guidata dal commissario marchese Antonio Ramirez. Con lui hanno preso parte alla funzione frà Ignazio Toraldo di Francia, cappellano conventuale del capitolo del gran priorato di Napoli, e i cavalieri Ottavio Scrugli, Giuseppe Sarlo, Alessandro Montesano e Steno Fuduli.

Presente anche il vice capo raggruppamento del Cisom Calabria, Pietro De Luca, insieme ai volontari Francesco Lamberti, Sergio Grassia, Pino Anoia, Teresa Geirola e Pasqualino Vescio.

L’evento è stato ripreso integralmente dal reporter Vittorio Bozzolo, mentre l’accompagnamento musicale è stato curato dal Coro polifonico Don Giosuè Macrì, presieduto da Paolo Ceraso.