Nel provvedimento spiccano: orari rigorosi per il conferimento dei rifiuti, divieto di sacchi neri, obblighi per chi porta a spasso i cani e per le attività ricettive. «Facciamo tornare Tropea un modello di civiltà e sostenibilità», afferma il sindaco

Nuova ordinanza del sindaco Giovanni Macrì a tutela del decoro urbano a Tropea. L’ultimo provvedimento emanato da primo cittadino si focalizza su orario conferimento rifiuti, doveri dei proprietari di cani, obblighi per commercianti e strutture ricettive. «La tutela dell'ambiente – precisa il sindaco - non è una scelta facoltativa ma un dovere civico che riguarda tutti noi. Facciamo tornare Tropea ad essere un modello di civiltà, di sostenibilità e di rispetto del bene comune».

L’ordinanza

La nuova ordinanza sindacale – si legge in una nota stampa diramata dal primo cittadino- non introduce nuovi obblighi, ma «intende richiamare con forza l'attenzione di residenti, attività economiche e visitatori su regole già esistenti, conferendo nuova attualità a un problema che, purtroppo, negli ultimi tempi è stato troppo spesso sottovalutato».

In particolare si fa presente che «il deposito dei rifiuti è consentito esclusivamente dalle ore 21 del giorno precedente fino alle ore 5 del giorno di raccolta. Viene imposto il divieto assoluto di usare sacchi neri o non trasparenti. È vietato l'abbandono di rifiuti e l'uso improprio dei cestini stradali (riservati solo ai piccoli rifiuti da passeggio)».

Per i proprietari di cani «è obbligatorio l'uso di paletta e sacchetto, ma anche di un contenitore d'acqua per lavare le deiezioni liquide (urina) da superfici pavimentate, arredo urbano e veicoli in sosta. Vige il divieto assoluto di far urinare i cani a ridosso di portoni e vetrine di negozi».

Videosorveglianza

I titolari di hotel, b&b e case vacanza «devono informare gli ospiti sulle regole di differenziata. Le attività commerciali devono mantenere costantemente pulita l'area di fronte ai loro ingressi».

Il sindaco informa che «verranno utilizzate fototrappole e videosorveglianza che accompagneranno l'imminente attivazione delle mini-isole ecologiche informatizzate». Le sanzioni per le violazioni principali vanno da 125 a 500 euro, con possibilità di pagamento in misura ridotta a 250 euro entro 60 giorni, oltre all'addebito delle spese di pulizia.