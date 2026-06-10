Il gigante del mare da oltre 71 metri è in rada davanti a Santa Maria dell'isola. L'imbarcazione è legata al magnate canadese il cui patrimonio è stimato da Forbes in 4,8 miliardi di dollari
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Tropea continua a essere passerella internazionale del turismo di lusso. Davanti a Santa Maria dell'Isola si trova in queste ore l'Utopia, superyacht di 71,6 metri costruito dal prestigioso cantiere olandese Feadship e valutabile intorno a 100 milioni di dollari. Una presenza che non passa inosservata: linee eleganti, ponti imponenti, bandiera delle Cayman e dimensioni da piccola reggia galleggiante.
Lo yacht è legato a Norman Murray Edwards, miliardario canadese dell’energia, co-proprietario della squadra di hockey sul ghiaccio Calgary Flames e figura di primo piano del capitalismo nordamericano. Forbes stima il suo patrimonio in 4,8 miliardi di dollari: numeri che spiegano bene il livello dell’imbarcazione.
La scelta di fermarsi davanti a Tropea conferma il peso crescente della località vibonese nelle rotte del turismo nautico internazionale. Non solo mare cristallino e centro storico mozzafiato, ma un approdo scenografico capace di richiamare yacht, armatori e ospiti di primissima fascia.