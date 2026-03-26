Doppia iniziativa in vista della Pasqua promossa insieme al Reparto prevenzione crimine Calabria centrale. Donate le tradizionali uova nelle corsie del nosocomio cittadino e nella fondazione miletese, con incontri segnati da partecipazione e attenzione alle persone più fragili

La Polizia di Stato di Vibo Valentia ha fatto tappa questa mattina al reparto di Pediatria dell’ospedale Jazzolino e, successivamente, alla fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” di Paravati di Mileto per una visita all’insegna della vicinanza istituzionale in vista della Pasqua.

Dal comunicato diffuso dalla Questura emerge il senso dell’iniziativa, pensata per portare un momento di serenità in due luoghi particolarmente sensibili del territorio.

La visita nel reparto di Pediatria

Nel reparto pediatrico del nosocomio vibonese, i poliziotti hanno consegnato ai piccoli pazienti le tradizionali uova di Pasqua. Un gesto semplice, ma carico di significato, che ha coinvolto non solo i bambini ricoverati ma anche le loro famiglie e il personale sanitario in servizio.

La nota sottolinea infatti che «nell’occasione, i poliziotti hanno fatto dono, ai piccoli ospiti della struttura sanitaria, delle tradizionali uova pasquali, regalando un sorriso ed un’occasione di rallegramento ai bambini, familiari e personale medico, in un clima di calore umano e collaborazione istituzionale, trasformando, per qualche istante, l’ambiente ospedaliero in uno spazio di festa e speranze».

Il secondo momento a Paravati

L’iniziativa è poi proseguita a Paravati, nella struttura che ospita anziani assistiti dalla fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”. Anche qui gli agenti hanno voluto condividere un momento di festa attraverso la consegna delle uova pasquali, proseguendo idealmente il filo della giornata dedicata alla prossimità e all’attenzione verso le persone più fragili.