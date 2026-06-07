Il rito con al centro il santuario Maria Ss. del Rosario di Pompei ha richiamato molti cittadini. Dopo l’omelia, il cammino di preghiera ha raggiunto via Fiume e corso Michele Bianchi, fino alla “preghiera del mare” nel porto

Nel tardo pomeriggio di oggi si è svolta, presso il santuario Maria Ss. del Rosario di Pompei di Vibo Marina, la messa in onore della festività del Corpus Domini. Molti i cittadini devoti presenti, che dopo aver seguito la celebrazione presieduta da don Vincenzo Varone, alla presenza anche di don Bruno Rizzuto, hanno proseguito con la preghiera nella processione per le vie del paese, spostandosi da via Fiume fino a corso Michele Bianchi, per fare ritorno infine presso la parrocchia di Maria Ss. del Rosario di Pompei.

«Seguire le messe, soprattutto in questi giorni di rilievo nell’anno liturgico, è importante e non semplicemente un rito». Queste le parole di don Enzo durante l’omelia, che ha aggiunto: «È uno dei compiti principali dei parroci essere guida per i fedeli e indurli a seguire le varie celebrazioni».

Suggestive le sue genuflessioni a ogni altarino creato con cura e che ornava le strade del paese.

La funzione religiosa, che ogni anno raccoglie la cittadina con sentimenti profondi di dedizione, rispetto e fede, è stata seguita anche dai bambini che nelle scorse settimane hanno ricevuto il sacramento della Prima Comunione, come da tradizione e consuetudine del cerimoniale.

Particolarmente intenso è stato il momento della "Preghiera del Mare", che ha condensato il sentimento religioso con particolare attenzione al porto della frazione costiera.