Una giornata all’insegna della scoperta, dell’amicizia e della partecipazione che punta a trasformarsi nel primo tassello di un percorso condiviso. Per la prima volta nella storia cittadina, tutti i club service di Vibo Valentia si sono ritrovati insieme per unire forze, competenze ed energie a favore del territorio.

L’evento, intitolato “Club service in cammino – Alla scoperta dei tesori di Vibo Valentia”, ha visto un’ampia adesione da parte dei soci, affiancati dai rispettivi presidenti e rappresentanti istituzionali.

Alla riscoperta del patrimonio storico e culturale

La passeggiata culturale ha guidato i partecipanti attraverso alcune delle tappe più suggestive del patrimonio locale: dal Tempio del Belvedere Telegrafo alla storica fonte Scrimbia, fino ad arrivare al Museo Diocesano del Duomo di San Leoluca.

Qui, ad accogliere il gruppo, vi era lo storico dell’arte Mario Panarello, che ha illustrato nel dettaglio i tesori artistici e religiosi custoditi nel museo, offrendo ai presenti un’occasione di approfondimento e riscoperta delle radici cittadine.

Una grande partecipazione nel segno dell’inclusione

All'iniziativa hanno garantito la propria presenza e il proprio supporto tutti i vertici dei club cittadini: Mariangela Preta (Rotary Club Vibo Valentia), Daniela Rotino (Rotary Club Hipponion), Gabriele Fusca (Lions Club Vibo Valentia), Francesco Bisogni (Kiwanis Vibo Valentia), Melissa Garrì (FIDAPA Vibo Valentia), Filippo La Gamba (Interact Vibo Valentia), Mario Grillo (Rotaract) e Mattia Natoli (Leo Club).

Fondamentale è stato anche il valore dato all’accessibilità, garantito dalla partecipazione di Silvestro Grillo, presidente della sezione provinciale dell’ENS (Ente Nazionale Sordi), e dalla presenza dell’interprete LIS Chiara Grillo, che ha tradotto le spiegazioni storiche e i vari momenti di incontro rendendo l'esperienza pienamente inclusiva.

Il sostegno delle istituzioni e le prospettive future

L’evento si è poi concluso con un momento conviviale presso il Popilia Country Resort, a cui ha preso parte anche il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo. Il primo cittadino ha espresso viva soddisfazione per la coesione mostrata dalle diverse realtà, sottolineando l'importanza di fare rete per il bene della collettività.

Più che un punto d'arrivo, l'iniziativa rappresenta un vero e proprio punto di partenza: durante il momento di condivisione, i presidenti hanno confermato la volontà di dare continuità a questo clima di collaborazione. I club lavoreranno a breve all'elaborazione di un progetto unico e condiviso, pronti a mettere in campo le proprie risorse nel segno della valorizzazione culturale, della solidarietà e dell'inclusione sociale.