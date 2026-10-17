A Villa “Terre Antiche” volontari, sostenitori e nuovi partecipanti hanno preso parte all’iniziativa della sottosezione vibonese. La raccolta fondi è destinata ai progetti di assistenza, ai pellegrinaggi e alle attività di inclusione per le persone che affrontano la malattia e la disabilità

La solidarietà si è ritrovata a tavola a Vibo Valentia per la prima cena di beneficenza organizzata dalla sottosezione Unitalsi. L’iniziativa si è svolta sabato 10 ottobre a Villa “Terre Antiche”, sulla Statale 18, sopra Longobardi, con una partecipazione ampia: accanto ai volontari e agli amici storici dell’associazione c’erano anche persone che si sono avvicinate per la prima volta alla realtà vibonese.

Una serata per sostenere assistenza e inclusione

La cena è stata un’occasione per raccogliere fondi da destinare ai progetti di assistenza, ai pellegrinaggi e alle attività di inclusione promosse dall’Unitalsi a sostegno delle persone che affrontano la malattia e la disabilità. A fare da filo conduttore, il motto scelto per l’evento: «Da soli possiamo fare poco, insieme possiamo fare molto».

Alla serata hanno partecipato anche i neo-nominati assistenti spirituali dell’associazione, Dom Maurizio Macrì e Don Davide Moschella. La sottosezione ha ringraziato tutti i presenti, sottolineando il valore della vicinanza e del contributo offerto alla riuscita dell’iniziativa.

Il contributo delle realtà del territorio

La preparazione della cena è stata curata dall’Associazione Provinciale Cuochi Vibonesi, con gli chef Domenica Grillo, Maxmiliano Barbieri, Giovanni Frijia e Antonio Macrì. Il servizio in sala è stato affidato alla brigata del maître Cesare Maccarone, mentre la serata è stata animata da Nico Iuzzolini & Co.