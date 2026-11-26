Le iniziative nell’ambito della campagna nazionale “Questo non è amore”. Distribuiti opuscoli con testimonianze, contatti utili e indicazioni sugli strumenti di tutela delle vittime

La prevenzione passa anche dalla conoscenza degli strumenti a disposizione delle vittime, dalla capacità di riconoscere i segnali della violenza e dalla consapevolezza di non essere sole. È il messaggio che la Questura di Vibo Valentia ha voluto rilanciare in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre, attraverso una serie di iniziative rivolte agli studenti e alla cittadinanza.

Le attività si inseriscono nell’ambito della campagna nazionale della Polizia di Stato “Questo non è amore”, finalizzata alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere.

Il confronto con gli studenti e il camper della Polizia

Presso la Scuola allievi agenti della Polizia di Stato è stato organizzato un incontro-dibattito che ha coinvolto gli studenti delle scuole vibonesi, con l’obiettivo di promuovere tra le giovani generazioni una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza.

Parallelamente, nella stessa mattinata, gli agenti della Divisione Anticrimine hanno raggiunto diversi punti della città con il camper della Polizia di Stato, distribuendo ai cittadini gli opuscoli informativi realizzati dal Servizio centrale anticrimine.

Il materiale raccoglie informazioni sulle attività svolte dalle forze dell’ordine, dai centri antiviolenza e dagli operatori sociali, ma anche testimonianze di donne che hanno denunciato, riferimenti utili per chiedere aiuto e indicazioni sugli strumenti di tutela previsti dalla legge.

L’obiettivo, sottolinea la Questura, è quello di consolidare il messaggio «che la violenza può essere fermata con consapevolezza e azioni concrete».

Numerosi i cittadini che si sono avvicinati al camper per ricevere il materiale informativo, con gli operatori della Polizia di Stato a disposizione per fornire chiarimenti e approfondimenti.

Le sedi della Polizia illuminate di arancione

Alle iniziative di sensibilizzazione si è aggiunta l’adesione alla campagna internazionale “Orange the World”. Per l’occasione, gli edifici della Questura di Vibo Valentia, del Commissariato di pubblica sicurezza di Serra San Bruno e del Posto fisso di Polizia di Tropea sono stati illuminati di arancione, colore scelto per rappresentare la prospettiva di un futuro senza violenza di genere.

Un gesto simbolico che ha accompagnato le attività di informazione e prevenzione promosse sul territorio in occasione del 25 novembre.