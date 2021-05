Serie C, Vibonese non basta Spina: contro la Turris finisce 1 a 1 – VIDEO

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Quella disputata al Luigi Razza è stata la classica gara di fine stagione. Vibonese e Turris sono già in vacanza da una settimana, entrambe le squadre hanno conquistato la salvezza già nel turno precedente.

La partita

I ritmi iniziali sono da partita del venerdì sera tra amici: poche le emozioni in campo. Gli uomini di Roselli ci provano con il tiro La Ragione deviata da Sciacca che era in posizione di fuorigioco. La risposta ospite è affidata a Giannone ma Mengoni è attanto. Al 13’ altra occasione per la Vibonese con Statella che conclude ma trova l’ottima opposizione di Abagnale. È questa l’occasione più nitida del primo tempo che si chiude con l’espulsione di Loreto per un fallaccio ai danni di Plescia. Nonostante l’inferiorità numerica, gli ospiti nella ripresa cercano la via per il gol ed al 52’ segnano con Giannone ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Vantaggio Vibonese

A sbloccare il risultato è la Vibonese al 65’. Il neo entrato Marco Spina lascia partire un sinistro chirurgico dal limite e non dà scampo ad Abagnale. Per il numero 7 di Mileto è il terzo gol stagionale. La Turris vuole chiudere la stagione evitando la sconfitta ed al 32’ perviene al pari: Giannone serve Persano che in spaccata deposita la palla alle spalle di Mengoni. La squadra di Roselli cerca di riportarsi in vantaggio prima con la conclusione di Parigi respinta da Abagnale, poi con Plescia che colpisce di testa a pochi passi dalla linea di porta ma è provvidenziale il salvataggio di Lame. L’ultima occasione della partita è per la Turris: il duo Giannone-Persano ci prova in azione di ripartenza ma la difesa vibonese riesce a recuperare. Finisce 1-1 e a questo punto tutti in vacanza.

Il tabellino

Vibonese(3-5-2): Mengoni; Sciacca, Vergara, Mahrous; Fomov (9’st Tumbarello), Cattaneo, Laaribi, Statella (20’st Parigi), Ciotti (44’st Alvaro); La Ragione (1’st Spina), Plescia (44’st Di Santo). A disposizione: Marson, Redolfi, Murati, Berardi, Falla, Vitiello, Mancino. Allenatore: Roselli

Turris(3-4-2-1): Abagnale; Esempio, Lorenzini, Loreto; Da Dalt (1’st Persano), Franco (46’st Primicile), Tascone, D’Ignazio (40’st Di Nunzio); Romano, Giannone (44’st Brandi), Longo (1’st Lame).A disposizione: Barone, Boiciuc, Fabiano, Alma, Salazaro, D’Oriano, Capuozzo. Allenatore: Caneo

Marcatori: 65’Spina(V), 77’Persano(T)