Bulldog Vibo, Under 15 e Under 17 staccano il pass per i campionati regionali. Il tecnico Blandino: «Grande gratificazione»

Stagione da incorniciare per la scuola calcio vibonese con le due categorie che stravincono i rispettivi tornei. Il direttore generale Putrino: «Progetto iniziato da un anno, non era scontato»

La scuola calcio Bulldog Vibo sempre più punto di riferimento provinciale e non solo. Organizzazione e competenza hanno portato questa società a imporsi a livello calcistico giovanile e a farlo con i risultati. Da incorniciare questa stagione arrivata quasi alla conclusione e che, a un anno dalla partenza del progetto, ha già regalato enormi soddisfazioni.

Le categoria Under 15 e Under 17 infatti stravincono il campionato di competenza dominandolo dalla prima giornata, e dunque staccano di diritto il pass per la partecipazione ai prossimi campionati regionali. Se i numeri sono insindacabili giudici del terreno di gioco, allora basta vedere quanto macinato dall’Under 17, indiscussa regina del campionato di categoria, vinto addirittura con il punteggio pieno (tredici vittorie su altrettante gare disputate) ma, ancora di più, con l’incredibile cifra di 64 gol fatti e solamente 5 subiti.

Undici vittorie su undici gare per l’Under 15 quando manca una sola giornata al termine del torneo. E stavolta questi ragazzi hanno fatto ancora meglio dell’Under 17 dal momento che di gol ne hanno fatti 66, subendone solo tre. Numeri record per queste due squadre che hanno fame di calcio. Ragazzi che, inoltre, hanno dimostrato maturità accettando di rimanere pur sapendo di non poter giocare (almeno per quest’anno) i campionati regionali. Un progetto vincente insieme all’unione con la Boys Marinate. Domenica mattina, dunque, si sono svolte le premiazioni allo stadio Marzano di Vibo Marina alle due giovani formazioni che hanno vinto i loro rispettivi tornei. Presente anche l’assessore allo sporto di Vibo Valentia, Stefano Soriano.

Le parole di mister Paolo Blandino

Le premiazioni alla scuola calcio Bulldog

Innanzitutto tanta è la gioia e la soddisfazione nelle parole del tecnico Paolo Blandino che, insieme al fratello Fabio, è stato il fautore di questo progetto straripante: «Diciamo che è stato raggiunto un obiettivo prefissato a inizio stagione e i ragazzi sono stati bravi a riprendersi quello che ci era stato tolto in estate, ovvero la partecipazione ai campionati regionali. Una vittoria, questa del campionato provinciale, meritatissima come dimostrano anche i numeri, ma c’è da dire che non era facile vincere da favoriti poiché ogni squadra che affrontavamo dava il massimo contro di noi».

E ancora: «Un successo che ci gratifica e che premia questi ragazzi, i quali hanno dimostrato innanzitutto attaccamento alla maglia. Adesso si spalancano le porte delle regionali ma, oltre a questo, la Bulldog il prossimo anno potrà vantare anche due squadre nei campionati Elite. Si è scritto un pezzo di storia e, di questo, bisogna anche ringraziare Piero Sorrentino che ha sposato pienamente il progetto, come rappresentante della Boys Marinate. L’obiettivo rimane sempre quello di una crescita sana, insegnando ai ragazzi che tutto si deve conquistare e che nella vita, così come nel calcio, esistono sia le vittorie che le sconfitte».

La soddisfazione del direttore generale Putrino

A sposare tale progetto è stato anche Rino Putrino, attuale direttore generale della scuola calcio: «Due campionati che i nostri ragazzi hanno stravinto, per il prosieguo di un progetto che sicuramente avrà un futuro e che è costellato da figure competenti come i due tecnici Cordiano e Cosentino, ma anche l’intero staff. Merito anche e soprattutto dei fratelli Paolo e Fabio Blandino, fautori di questo progetto insieme a Piero Sorrentino». Passi da gigante dunque in questa annata inaugurale: «Se consideriamo che questo era il primo anno, non è assolutamente poco quanto conquistato, e la prossima stagione proseguiremo con i campionati regionali. La Bulldog si sta imponendo come punto riferimento calcistico del vibonese, e l’obiettivo primario è far crescere in maniera sana tutti questi ragazzi che adesso sono delle pagine bianche ma, come si suol dire, domani leggerai quello che scrivi oggi e noi vogliamo questo».