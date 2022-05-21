Gli amministratori: «Dopo tanti anni, decenni, l’amministrazione comunale ha deciso di fare un investimento importante»

A Soriano Calabro sono iniziati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento del campo sportivo “Alexandra Primerano”: «Gli interventi di questi giorni anticipano gli amministratori – saranno propedeutici alla posa della base per il campo in erba sintetica di ultima generazione, alla ristrutturazione degli spogliatoi, dell’impianto di illuminazione e delle tribune».



Un bilancio positivo che proietta a successive fasi: «Questo è un impegno mantenuto. Dopo tanti anni, decenni, l’amministrazione comunale ha deciso di fare un investimento importante. Un’opera fortemente voluta che consentirà di avere un rinnovato complesso sportivo, riqualificato e moderno». Il campo «sarà fruibile da tutta la collettività, soprattutto per consentire lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive e agonistiche, a favore in particolar modo di tutte le associazioni e squadre locali».