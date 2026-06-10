Equipaggi provenienti da Sicilia, Lazio, Campania e Calabria si ritroveranno nel porto tropeano per un evento dedicato alla marineria tradizionale. Previsti convegni, visite alle imbarcazioni e attività formative con gli studenti dell’IIS Tropea

La asd Vela Club Tropea si prepara ad accogliere il 4° Raduno di Vela Latina, in programma il 13 e 14 giugno 2026 al Porto di Tropea. Un appuntamento ormai consolidato che, dalla sua nascita nel 2023 grazie alla collaborazione con l'Associazione Antica Marineria Catonese (Reggio Calabria), è diventato un importante momento di incontro dedicato alla valorizzazione della cultura marinara e delle tradizioni del Mediterraneo.

L’edizione 2026

Per l'edizione 2026 sono attese circa 20 imbarcazioni storiche a vela latina provenienti da tutta Italia, da Sorrento ad Anzio, da Gaeta e Formia fino a Marsala, Palermo, Siracusa, Messina, Scilla, Catona e altre località legate alla tradizione del mare. Equipaggi e armatori raggiungeranno Tropea per condividere conoscenze, esperienze e testimonianze di un patrimonio nautico che continua ancora oggi a rappresentare un importante elemento dell'identità mediterranea.

Il Raduno di Vela Latina si distingue non solo per il suo valore sportivo, ma soprattutto per la sua funzione culturale ed educativa. L'obiettivo della manifestazione è infatti quello di tramandare alle nuove generazioni la storia della navigazione tradizionale, promuovendo la conoscenza del mare come risorsa, identità e patrimonio comune.

Il coinvolgimento degli studenti

In quest'ottica assume particolare rilievo la partecipazione degli studenti del I.I.S. Tropea che saranno coinvolti sia nelle attività in mare sia nel convegno dedicato alla vela latina e alla marineria locale. Un'occasione concreta di formazione e confronto che permetterà ai giovani di entrare in contatto diretto con uomini, storie e imbarcazioni che custodiscono la memoria del Mediterraneo.

Il programma prevede due giornate di navigazione, visite alle imbarcazioni, incontri culturali e il convegno “La vela latina a Tropea e dintorni”, durante il quale esperti, studiosi e rappresentanti del mondo marittimo approfondiranno il ruolo che queste antiche imbarcazioni hanno avuto nello sviluppo delle comunità costiere del territorio.

L'evento sarà aperto al pubblico e offrirà a cittadini e turisti l'opportunità di conoscere da vicino un patrimonio storico e culturale che rischia di andare perduto senza un costante lavoro di divulgazione e valorizzazione. Le vele latine che solcheranno il mare di Tropea saranno così non soltanto protagoniste di una manifestazione nautica, ma ambasciatrici di una cultura marinara che continua a trasmettere valori di rispetto per il mare, collaborazione, conoscenza e appartenenza al territorio.

Parole di ringraziamento sono state formulate dai promotori nei riguardi della Società Porto di Tropea spa, partner principale del circolo, per il costante sostegno e la preziosa collaborazione che rendono possibili non solo il Raduno di Vela Latina, ma anche le numerose attività sportive, educative e culturali promosse durante tutto l'anno.

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