Un torneo nato per onorare lo sport e, col tempo, divenuto il fiore all'occhiello non solo del comune di Pizzo ma di tutta la Calabria, dal momento che la Coppa Olimpia non è più una semplice competizione calcistica ma è divenuta un simbolo. L’ideatore e fondatore è Matteo Betrò, che ne è anche il presidente dal 1962, anno cioè in cui nacque il Comitato Olimpia e la prima Coppa “Vincenzo Tucci”.

Torna la Coppa Olimpia

Proprio lo stesso Matteo Betrò ha dedicato una vita intera a questo evento sportivo, prendendolo per mano e facendolo diventare ciò che è oggi. Nei giorni scorsi, proprio con la fine del 2025, si è disputata la sessantacinquesima edizione del torneo Coppa Olimpia e, nonostante il ritardo rispetto ai piani previsti, per motivi extra-calcistici, la competizione non è andata persa, grazie anche al sostegno dello sponsor storico Tonno Callipo. Nei prossimi giorni, all'interno del Palazzo della Cultura di Pizzo, si terrà l'ormai consueta cerimonia di premiazione affiancata anche alla tredicesima edizione del premio giornalistico "Franco Russo" (a giorni il nome del premiato).

La partita

A scontrarsi, nella sessantacinquesima edizione, allo stadio Marzano di Vibo Marina, sono state le categorie Under 19 della Vibonese e del Pizzo. La partita è terminata 2-1 in favore dei baby rossoblù che si sono imposti grazie alla doppietta di Andreacchio mentre, per i napitini, in gol Caruso.

Poco prima del fischio d'inizio c'è stato un minuto di raccoglimento, voluto dallo stesso Matteo Betrò, in ricordo di Angelo Ceravolo venuto a mancare qualche mese fa e che in passato ha ricoperto anche il ruolo di presidente del Comitato provinciale di Vibo Valentia.

Il tabellino della gara

VIBONESE: Ciurleo; Russo, Rito, D'Agostino, De Fina, Mazzeo, Rachele, Fusca, Andreacchio, Lo Preiato, Portaro

PIZZO: Zinna; Defina, La Bella, Virgara, Serra, De Filippis, Caruso, Mazzitelli, Lo Gatto, Belvedere, Belgana

MARCATORI: Andreacchio (V), Caruso (V), Caruso (P)

ARBITRO: Antonio Nesci