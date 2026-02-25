Trovata l'intesa con l'allenatore lametino che succede a mister Antonello Capodicasa e ha il compito di lavare la squadra dalla retrocessione

Nelle ultime giornate circolava ormai prepotentemente il nome di Danilo Fanello per la panchina della Vibonese e, nella mattinata di oggi, è arrivata anche l'ufficialità e con i rossoblù che cambiano nuovamente guida tecnica.

Fanello nuovo tecnico

A distanza di tre giorni dalla bruciate sconfitta Interna contro la Gelbison, e a due giorni dall'annuncio della rescissione consensuale con mister Antonello Capodicasa, la Vibonese era in cerca di un nuovo e specifico profilo in grado di dare una scossa all'ambiente e non cadere nel baratro che tutti cercano di scongiurare.

Il club ha individuato nel tecnico lametino, 43 anni, il profilo ideale per gli obiettivi del momento. Organizzazione di gioco, gestione del gruppo e carattere le qualità che hanno determinato la scelta, nella convinzione che siano gli strumenti giusti per centrare la salvezza nel più breve tempo possibile.

La carriera

Nel corso della sua carriera Fanello ha guidato Sambiase (con cui ha conquistato due campionati, dalla Promozione all’Eccellenza e dall’Eccellenza alla Serie D tra il 2018 e il 2021) Paolana, Cittanovese e Vigor Lamezia. Mister Fanello sarà presentato oggi alle ore 12:00 all'interno della sala stampa dello Stadio Luigi Razza, dove a seguire dirigerà il suo primo allenamento.