Oltre 500 presenze nel calcio dei Dilettanti e oltre 200 gol segnati in carriera non si palesano per caso ma sono frutto di un talento che, nel corso degli anni, è stato ben curato e migliorato. Come il vino che, nel corso degli anni aumenta di valore e qualità, così anche Enzo Nesci ha fatto della clessidra del tempo solamente un tabù da sfatare e da distruggere.

Il rinnovo

Il longevo attaccante, classe 1984, non intende minimamente attaccare gli scarpini al chiodo ma, anzi, ha ancora una voglia matta di esultare insieme ai suoi compagni. Tra i principali artefici della storica promozione in Seconda Categoria della Fulmine Sorianello, il bomber sorianese ha annunciato insieme alla società il rinnovo almeno per un'altra stagione.

L'imposizione in Serie D, con la maglia della Vibonese, facendosi conoscere a suon di gol. Tanta Eccellenza e Promozione, trascinando il Soriano squadra del suo paese a traguardi inimmaginabili, senza dimenticare l'egemonia con il Parghelia in Prima Categoria. Adesso vuole fare lo stesso con la Fulmine Sorianello, squadra dove ne è il capitano e principale leader. L'anno scorso la sfida e la voglia di misurarsi e, a distanza di una stagione intera, l'orgoglio di avercela fatta. Come i veri campioni che pretendono sempre di più, però, Nesci non si accontenta e ha rinnovato con i giallorossi. Perché adesso c'è una Seconda Categoria da domare.