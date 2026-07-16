Il Pizzo ha una missione chiarissima per la prossima stagione: cancellare l'amarezza della recente retrocessione dal campionato di Promozione B e riprendersi subito un ruolo di primo piano nel panorama dilettantistico calabrese. Per farlo, la società napitina ha deciso di muoversi d'anticipo e con le idee chiarissime, affidando le chiavi del mercato al direttore sportivo Mimmo Vissicchio, al lavoro senza sosta da settimane per regalare al tecnico una rosa altamente competitiva.

L'ultimo tassello di questo ambizioso mosaico è un vero e proprio colpo da novanta per il centrocampo: si tratta di Lorenzo Decio, centrocampista classe 1999 che rappresenta un innesto di assoluto valore per la categoria.

Dinamismo ed esperienza

Nonostante la giovane età, Decio è un calciatore completo, capace di abbinare doti atletiche, visione di gioco e una profonda conoscenza del calcio regionale. Il suo è un curriculum pesante, caratterizzato da stagioni vissute da protagonista anche in categorie superiori (Eccellenza e Promozione) con maglie storiche e blasonate del panorama calabrese, tra cui Promosport, Cotronei e Atletico Maida.

Un innesto che va a rinforzare un reparto nevralgico e che testimonia la volontà del club di non voler badare a compromessi per la risalita.

Le parole del ds Vissicchio

La soddisfazione per la chiusura della trattativa è evidente nelle parole del direttore sportivo Mimmo Vissicchio, che ha presentato così il nuovo acquisto: «Cercavamo un profilo di spessore per la nostra linea mediana, un calciatore che potesse garantire non solo geometrie e qualità tecnica, ma anche la giusta mentalità. Lorenzo risponde perfettamente a queste caratteristiche: ha intelligenza tattica, dinamismo e l'esperienza accumulata in categorie superiori parla per lui. Siamo felici che abbia sposato il nostro progetto e siamo certi che sarà un valore aggiunto fondamentale per la squadra».

Non si è fatta attendere la risposta del neo-centrocampista biancoazzurro, apparso subito motivato ed entusiasta per l'inizio di questo nuovo capitolo della sua carriera: «Pronto e carico per questa nuova avventura. Darò il massimo per questi colori e per i tifosi di Pizzo».