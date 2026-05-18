Una rincorsa forsennata quella del Soriano Fabrizia, culminata in piena zona playoff nel campionato di Eccellenza ma senza poterli disputare a causa dell'eccessiva distanza dalle prime. La mezza impresa però rimane e, tra i timonieri, c'è stato il tecnico Giuseppe Crucitti che lascia il club con la consapevolezza di aver dato il massimo. Si separano infatti le strade tra lui e la società, dopo un percorso sicuramente positivo.

Si separano le strade

Arrivato all'ottava giornata di campionato, ecco l'esordio vincente in casa della Reggioravagnese. Da lì un cammino di 23 partite che, sotto la sua gestione, avrebbe visto il Soriano Fabrizia al quarto posto, a quota 46 punti e con i playoff, in questo caso sì, possibili. Crucitti lascia anche la piccola soddisfazione ai rossoblù di essere stati l'unica squadra, nel girone di ritorno, ad aver battuto la corazzata e neopromossa in Serie D Praiatortora.

Come detto, si separano le strade e ad annunciarlo è proprio il club attraverso un comunicato ufficiale: «La società dell’Ags Soriano Fabrizia comunica di aver interrotto la collaborazione con il tecnico Giuseppe Crucitti. Sono stati dei mesi intensi quelli vissuti assieme e ricorderemo a lungo la splendida rimonta che ci ha visti risalire dal 15° al 4° posto, sfiorando la qualificazione ai playoff. A mister Crucitti auguriamo le migliori fortune umane e professionali e rivolgiamo un grosso Grazie per quanto fatto sulla panchina del Soriano Fabrizia. Contestualmente a mister Crucitti, si interrompe il rapporto di lavoro con il tecnico in seconda Pasqualino Guido e con il preparatore atletico Antonino Errigo. Anche in questo caso abbiamo avuto la fortuna di lavorare con due professionisti del settore».