L’ASD Sant’Onofrio ha acceso ufficialmente i motori in vista della stagione 2026/27. Dopo la presentazione del nuovo corso, la prima squadra giallorossa è tornata sul terreno di gioco per la prima seduta di allenamento, dando il via alla preparazione che accompagnerà il gruppo verso l’inizio del campionato.

Un avvio nel segno dell’entusiasmo, ma anche con un messaggio già molto chiaro da parte dello staff tecnico: per provare ad alzare l’asticella serviranno lavoro, sacrificio e soprattutto una mentalità capace di non accontentarsi.

Bruni: «Ogni partita si deve vincere»

A indicare la strada è il tecnico Vincenzo Bruni, che non vuole fissare in partenza traguardi di classifica ma pretende dalla squadra un approccio ambizioso in ogni gara.

«Bisogna lavorare e fare sacrifici. Non esistono obiettivi tecnici prefissati: la mentalità deve essere questa, ogni partita si deve vincere. Poi sarà il campo a dare il suo esito», ha spiegato l’allenatore.

Un concetto che accompagnerà il Sant’Onofrio nel corso della stagione: niente calcoli e nessun limite stabilito a priori, ma la volontà di affrontare ogni avversario con la convinzione di poter ottenere il massimo.

La nuova identità dovrà emergere anche dal punto di vista tattico. Bruni chiede una formazione aggressiva, rapida e pronta a recuperare immediatamente il pallone una volta perso.

«Al di là del modulo, dobbiamo iniziare a lavorare su determinati concetti. Si attacca sempre in avanti. Il primo obiettivo deve essere la riaggressione. Dobbiamo giocare in velocità, con due tocchi».

Pressing, riconquista del possesso, verticalità e velocità nella circolazione sono dunque alcuni dei principi sui quali lo staff inizierà a costruire il nuovo Sant’Onofrio. Le prime settimane serviranno inevitabilmente a trovare condizione fisica e automatismi, oltre che a favorire l’amalgama tra i componenti della rosa.

Mandarano: «Vogliamo alzare l’asticella»

Fiducia e ambizione emergono anche dalle parole del direttore sportivo Saverio Mandarano, soddisfatto delle sensazioni trasmesse dal gruppo in questa prima fase.

«C’è un’aria che potrebbe darci grandi soddisfazioni. Vogliamo alzare l’asticella per ciò che riguarda il risultato e contiamo di ottenere ottimi risultati», ha dichiarato il ds.

La società guarda dunque con aspettative alla nuova stagione, dopo il lavoro svolto per costruire la rosa che sarà chiamata a rappresentare i colori giallorossi nel campionato 2026/27.

Il primo allenamento assume inoltre un significato particolare perché arriva nell’anno del decimo anniversario dell’ASD Sant’Onofrio. Una ricorrenza che accompagna una stagione nella quale il club vuole continuare il proprio percorso di crescita.

La preparazione è appena cominciata e sarà il campo, come sottolineato dallo stesso Bruni, a stabilire fin dove potrà arrivare la squadra. La direzione indicata, però, è già precisa: intensità, sacrificio e una mentalità orientata a giocarsi ogni partita senza timori.