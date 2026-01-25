In vista di una partita delicata come quella contro il Sambiase, in programma oggi pomeriggio allo stadio “Luigi Razza”, torna a farsi sentire la voce del sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo. Ai microfoni di LaC, il primo cittadino ha affrontato senza giri di parole la situazione della US Vibonese Calcio, parlando di un momento complesso ma non irreversibile.

«La Vibonese Calcio è un problema che dovrà essere ovviamente risolto sia dal punto di vista tecnico sia da quello amministrativo», ha spiegato Romeo, sottolineando però la vicinanza dell’amministrazione comunale alla società e, in particolare, al “presidente” Pippo Caffo, che però oggi è socio di minoranza, oltre ad essere il principale sponsor. «Per noi resta sempre il presidente – ha aggiunto – e penso che questo apporto sarà apprezzato. In queste ore si vede attorno a lui tanta gente che vuole aiutarlo».

Il sindaco ha poi evidenziato la necessità di coordinare le disponibilità che stanno emergendo, con uno sguardo rivolto anche al futuro: «Bisognerà fare in modo che questi aiuti siano utili anche per la prossima stagione, penso anche di tipo economico». In questo senso, l’Amministrazione comunale si sta già muovendo per coinvolgere imprenditori, professionisti e tecnici pronti a dare un contributo concreto alla causa rossoblù.

Nonostante le difficoltà, Romeo preferisce parlare di una fase di stallo più che di una vera crisi: «La società è in un momento di impasse, ma non credo che questa squadra andrà mai davvero in difficoltà. Pippo Caffo ha sempre amato la Vibonese e ha sempre fatto il bene di questi colori».

Da qui l’appello accorato alla città e ai tifosi: «È necessario stare attorno alla squadra, andare allo stadio, tifare per i colori rossoblù e far sentire al presidente che c’è tanta gente vicina a lui». Un invito che il sindaco raccoglierà in prima persona: «Certamente ci sarò, a tifare per la Vibonese come facevo da ragazzino, quando era una squadra di amici vibonesi che giocavano nel fango, senza tribune né manto erboso».

Un richiamo alle radici e allo spirito di comunità che, secondo Romeo, devono tornare a essere il motore del calcio vibonese. «Bisogna stare tutti insieme, uniti, e tifare per la Vibonese», ha concluso, chiudendo con uno slogan che suona come una promessa e un incoraggiamento: «Viva la Vibonese, forza Vibonese!».