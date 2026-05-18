Un’autentica ondata nerazzurra ha attraversato le strade di Pizzo nel pomeriggio di domenica 17 maggio, in occasione della festa organizzata dall’Inter Club Pizzo “Federico Dimarco” per celebrare il 21° Scudetto conquistato dall’Inter e la consegna ufficiale del trofeo di Campioni d’Italia. L’evento, promosso dal club pizzitano, ha richiamato oltre un centinaio di tifosi che hanno preso parte a un lungo corteo partito dal piazzale San Sebastiano e culminato alla Marina di Pizzo, attraversando Piazza della Repubblica in un clima di entusiasmo, cori e forte senso di appartenenza. Bandiere nerazzurre, fumogeni e striscioni hanno accompagnato la sfilata dei sostenitori interisti, trasformando il centro cittadino in una grande festa a tinte nerazzurre. Un momento di aggregazione e condivisione vissuto con entusiasmo da famiglie, giovani e appassionati storici del club milanese. L’Inter Club Pizzo “Federico Dimarco”, nato per riunire i tifosi interisti del territorio, ha così celebrato uno dei traguardi più importanti della storia recente della squadra guidata da Simone Inzaghi, confermando la grande passione che lega anche il territorio vibonese ai colori nerazzurri. La manifestazione si è conclusa alla Marina tra applausi, cori e foto celebrative, suggellando una giornata di festa che resterà impressa nella memoria dei tifosi presenti.