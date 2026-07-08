A Jonadi al via la seconda edizione del torneo di calcio a 5 “In Vena”. La rassegna sportiva ritorna dopo il successo di pubblico registrato lo scorso anno. Anche in questo 2026 si sta svolgendo nel campo di calcetto “Gesù Salvatore” situato nella frazione Vena. L'iniziativa rappresenta per tutta la comunità un importante momento di sport, condivisione e aggregazione sociale. L'inaugurazione ufficiale del torneo è avvenuta nella serata di ieri, suggellata dal classico taglio del nastro. L'incarico di aprire la rassegna è stato in questo caso affidato ai ragazzi dell'associazione di terzo settore “Il Dono”, i quali hanno regalato ai presenti momenti carichi di emozione, arricchiti dalle proposte di canti accompagnati da splendide coreografie.

Subito dopo si è entrati nel vivo della manifestazione sportiva con la prima partita del torneo riservato agli Under 15. A seguire si sono disputate le prime due gare del torneo Senior. L'edizione 2026 si presenta ancora più ricca di contenuti e di numeri. Al torneo “In Vena”, infatti, stanno quest'anno partecipando 14 squadre, 10 in campo nella categoria Senior e 4 in quella Under 15, per un totale di oltre 110 calciatori coinvolti nelle due competizioni parallele, a testimonianza della continua crescita e dell'entusiasmo che riesce a suscitare la manifestazione. A tutto questo si aggiunge la corposa partecipazione di pubblico, dato confermato anche nella serata inaugurale di ieri. Il torneo di calcio a 5 proseguirà nel campetto di Vena di Jonadi già da questa sera e per tutto il corso delle prossime settimane. In programma nuovi incontri che, ancora una volta, promettono spettacolo e sano divertimento sotto l'egida dello sport.