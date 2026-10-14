È scattata ufficialmente la nuova stagione del campionato regionale Juniores, il torneo che mette in vetrina i migliori talenti del calcio locale e che vede tutte le partecipanti a caccia della Gioiese, detentrice del titolo. I riflettori del Girone E – il raggruppamento che vede protagoniste le formazioni vibonesi insieme alle compagini reggine – si sono accesi su un primo turno ricco di gol, spettacolo ed emozioni.

Pirotecnico Asd Pizzo, tris Virtus Rosarno

L'esordio più scoppiettante porta la firma dell'Asd Pizzo, capace di imporsi con un tennistico 6-2 nel derby vibonese disputato allo stadio "Vincenzo Tucci" contro i pari età del Soriano Fabrizia. Una prestazione da incorniciare per i napitini, trascinati dalle doppiette di Belvedere e Michienzi e dai sigilli di Lo Gatto e Serra. Tra le fila rossoblù, la risposta è arrivata soltanto dalle reti di Vono (su rigore) e La Rocca.

Serata amara, invece, per l'altra formazione di Pizzo

pesantemente sul terreno del "Giovanni Paolo II" contro la Rosarnese. I padroni di casa si impongono con un netto 4-0 firmato da Meliadò, Gallo, Fida e Sergio.

Nelle altre sfide della giornata, spicca il colpo esterno della Virtus Rosarno, che spazza via lo Sporting Polistena con uno 0-3 firmato interamente da un trascinatore assoluto: Emanuele Giofrè, autore della tripletta che gli vale il pallone da portare a casa. Infine, partenza col botto anche per il Rizziconi, che travolge il Melicucco con una cinquina senza appello (5-0).

I risultati

Rizziconi-Melicucco 5-0

Asd Pizzo-Soriano Fabrizia 6-2

Rosarnese-Città di Pizzo 4-0

Sp. Polistena-Virtus Rosarno 0-3

La classifica

Rizziconi 3

Asd Pizzo 3

Rosarnese 3

Virtus Rosarno 3

Sp. Polistena 0

Soriano Fabrizia 0

Città di Pizzo 0

Melicucco 0