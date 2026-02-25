Si è conclusa (o quasi) la regular season del campionato Juniores Under 19, girone E. martedì di verdetti, o comunque quelli che mancavano, in occasione della quattordicesima e ultima giornata di campionato, anche se ci sono ancora due gare da giocare ma andiamo con ordine.

Le partite

La regular season è finita ma, paradossalmente, non ha ancora decretato la squadra vincitrice del raggruppamento. Ovviamente la Gioiese capolista ha il destino pienamente nelle sue mani, dal momento che ha attualmente due punti di vantaggio sulla Virtus Rosarno ma con i viola che hanno due gare in meno: una è quella contro il Pizzo in programma giovedì 26 febbraio, ovvero la più importante dal momento che in caso di vittoria i pianigiani si laureerebbero campioni e rendendo ininfluente l'altra gara da recuperare, guarda caso proprio contro la Virtus Rosarno principale antagonista.

Quanto ai risultati del martedì, spicca il successo del Pizzo nel derby contro i pari età del Capo Vaticano. I napitini non mettono mai in discussione la partita e vincendo 0-3 grazie alle reti di Berlingeri, Lo Gatto e serra. Chiude al terzo posto la Rosarnese che schianta 5-0 la Palmese e con Paladino, autore di una tripletta, che si prende il palcoscenico. Arrotondano il punteggio Alessi e Pardea. Acciuffa i play off all'ultimo istante il Soriano Fabrizia che batte 7-4 il fanalino di coda Melicucco grazie alla doppietta di Giuditta e alle reti di Fuscà, La Rocca, Macrì, D'Elia e Turcaloro.

I risultati

Capo Vaticano-Pizzo 0-3

Rosarnese-Palmese 5-0

Soriano Fabrizia-Melicucco 7-4

Gioiese-Virtus Rosarno rinv.

La classifica

Gioiese** 33

Virtus Rosarno* 31

Rosarnese 22

Pizzo* 21

Soriano Fabrizia 19

Palmese 18

Capo Vaticano 12

Melicucco 0