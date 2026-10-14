Nel weekend appena trascorso, Vibo Valentia si è trasformata nella capitale del karate italiano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre la città, all'interno del "PalaMaiata", ha infatti ospitato la Coppa del Presidente "Memorial Franca Bilardi", prestigiosa gara nazionale intitolata al benamato Presidente del Comitato Regionale Settore Karate, recentemente scomparso.

Organizzata in maniera impeccabile dal Comitato Regionale Fijlkam Calabria – Settore Karate, la manifestazione ha radunato circa 500 atleti da tutta Italia alla presenza di importanti autorità civili e sportive: dal Sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo all'assessore allo Sport Stefano Soriano, fino al Presidente Regionale del Coni Calabria Tino Scopelliti e al Delegato Coni di Vibo Valentia Michele La Rocca. Testimonial d’eccezione dell'evento, per una storica prima volta in terra calabrese, è stato il Presidente federale del Karate e Campione del Mondo Davide Benetello.

Il bottino della Virtus Vibo Valentia



In questo palcoscenico di altissimo livello ha brillato la stella della Virtus Vibo Valentia, che si è presentata ai nastri di partenza con ben sedici atleti determinati a farsi valere sul tatami di casa.

I frutti del lavoro di preparazione non sono tardati ad arrivare: conquista il gradino più alto del podio la giovane promessa Ilaria Primavera, con la medaglia d'oro al collo. Argento e piazza d'onore per Chiara Fialà mentre chiudono la spedizione con la medaglia di bronzo Carmelo Bruzzese, Carmelo Belvedere, Maria Gioia Fiorillo e Chloe Furnari.

Pur senza medaglia, si sono messi in grande evidenza con prestazioni di elevato profilo tecnico anche Gioele Fiorillo, Bianca Tavella, Desireè Fazio, Giuseppe Prostamo, Alessandro Lampasi, Alessia Le Pera, Emmanuel Fiorillo, Salvatore Biondo, Miriam Felice e Gabriele Andreacchio.

I punti raccolti grazie a medaglie e piazzamenti hanno proiettato la Virtus Vibo Valentia fino all'ottavo posto nella classifica generale per società, un risultato straordinario su ben 41 club partecipanti provenienti non solo dalla Calabria, ma anche da Sicilia, Lombardia, Puglia, Campania e Basilicata.

La soddisfazione dei Maestri e il prossimo appuntamento

Grande orgoglio ed estrema soddisfazione sono stati espressi dai Maestri Viola Zangara e Luciano Dichiera per i risultati raggiunti e per la crescita mostrata da tutto il gruppo agonistico.

I riflettori per la Virtus restano puntati sul territorio locale: il prossimo impegno societario è in programma il 25 ottobre a Vibo Valentia per gli Esami regionali per il conseguimento delle cinture nere.