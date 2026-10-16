La società di Filadelfia guidata dal Maestro Mario Rigillo brilla tra oltre 500 atleti al PalaMaiata: ori per Marianna Gugliotta e Gabriele Serratore in un weekend di grandi successi tra Kata e Kumite

Nel weekend del 10 e 11 ottobre, Vibo Valentia si è trasformata nella capitale del karate italiano. Il Palazzetto dello Sport "PalaMaiata" ha infatti ospitato la Coppa del Presidente "Memorial Franca Bilardi", prestigiosa competizione di caratura nazionale organizzata dal Comitato Regionale Fijlkam Calabria – Settore Karate e dedicata alla memoria del Presidente regionale recentemente scomparso. L'evento ha richiamato circa 500 atleti da 41 società sportive e sei regioni (Calabria, Sicilia, Lombardia, Puglia, Campania e Basilicata), con la presenza di importanti autorità istituzionali — dal Sindaco Enzo Romeo all'assessore allo Sport Stefano Soriano, fino ai rappresentanti CONI Tino Scopelliti e Michele La Rocca — oltre al Presidente federale e Campione del Mondo Davide Benetello.

In questo palcoscenico d'eccezione, a recitare un ruolo da assoluta protagonista è stata la Dojo Kun Karate di Filadelfia, guidata dal Maestro Mario Rigillo. La società vibonese si è presentata all'appuntamento con 21 atleti impegnati nelle specialità Kata e Kumite, conquistando uno straordinario secondo posto nella classifica generale su tutte le 41 compagini partecipanti.

Un bottino ricchissimo: tutti i medagliati

Sono ben quindici i giovani atleti della Dojo Kun Karate che sono riusciti a salire sul podio, dimostrando un livello tecnico di altissimo profilo sia nelle forme (Kata) che nel combattimento (Kumite):

Medaglie d'Oro: Marianna Gugliotta – Kumite (+61 kg Cadetti), Gabriele Serratore – Kata (Cat. Cadetti)

Medaglie d'Argento: Francesco Pungitore – Kumite (37kg Under 12), Medjugorje Zoccali – Kumite (42kg Under 12), Fabio Mazzotta – Kumite (50kg Under 14)

Medaglie di Bronzo: Nicole Ielapi – Kata (Under 12), Francesco Pungitore – Kata (Under 12), Medjugorje Zoccali – Kata (Under 12), Eleonora Bartucca – Kata (Under 14), Andrea Conidi – Kata (Under 14), Silvia Bretti – Kumite (54kg Cadetti), Giuseppe Mastandrea – Kata (Cadetti), Mattia Prestigiacomo – Kata (Cadetti), Maria Francesca Serratore – Kata (Cadetti), Carmelo Stillitani – Kumite (68kg Juniores).

A un soffio dal podio si sono fermati Domenico Serratore e Alessio Anello, entrambi autori di eccellenti prestazioni nella specialità Kata.

Orgoglio e crescita di squadra

La dirigenza e lo staff tecnico della Dojo Kun Karate hanno espresso grande soddisfazione per il risultato collettivo, sottolineando l'impegno di ogni singolo componente della spedizione: «Congratulazioni anche a Biagio Campisano, Alessandro Gugliotta, Giovanni Gugliotta, Alessandro Lauro, Francesco Pettinato e Francesco Serratore che, pur non avendo raggiunto il podio, hanno affrontato i vari incontri con grinta e determinazione».

Un plauso finale è stato rivolto al Presidente del settore Karate, Viola Zangara, e al Commissario Tecnico Maestro Luciano Dichiera, per la perfetta riuscita di una manifestazione che ha confermato la costante e rapida crescita dell'intero movimento marziale calabrese.