In fase di definizione lo staff tecnico per soddisfare l’aumento di richieste di iscrizione alla scuola calcio

La Bulldog Vibo si accinge a ripartire per una nuova entusiasmante avventura, dopo la splendida stagione appena conclusa dove si sono registrati circa 180 tesserati e le ottime affermazioni delle categorie pulcini ed esordienti, entrambe hanno conquistato i campionati provinciali Csi, con la categoria “esordienti” che ha anche ottenuto la prestigiosa vittoria dell’Europa League al “Torneo dei due mari” disputato al Centro Federale di Catanzaro a giugno.

La società è attiva per individuare le strutture che dovranno ospitare gli iscritti. Oltre alla struttura coperta presso l’istituto Geometra-Industriale, dove si svolgerà l’attività di base per il settore calcio, oltre al confermato campo da calcio di Piscopio, alcune sedute si svolgeranno al “Marzano” di Vibo Marina. [Continua in basso]

Rispetto alla passata stagione, viste le numerose richieste già pervenute, si ipotizza una crescita degli iscritti.

In tale direzione, il direttore della scuola calcio Paolo Blandino ha comunicato l’ampliamento dello staff tecnico. Infatti, oltre ai riconfermati tecnici della scorsa stagione, i quali hanno svolto un lavoro egregio conseguendo risultati eccellenti, sono stati integrati tre elementi di grande esperienza che andranno ad operare nel settore calcio.



Proprio il direttore della scuola calcio Paolo Blandino ha presentato così la nuova stagione: “Siamo pronti a ripartire dopo una stagione sicuramente esaltante che ha dato grande visibilità alla nostra giovane società per la qualità del lavoro svolto. Il riscontro di una stagione positiva è testimoniato dalla felicità con la quale i bambini hanno frequentato assiduamente la nostra scuola calcio e dal gradimento dei genitori per il lavoro svolto. La prossima stagione sarà sicuramente più impegnativa e dovremo essere bravi a confermare quanto di buono sin qui svolto. In realtà – ha proseguito Blandino – non siamo andati mai in vacanza in quanto una volta terminata la stagione scorsa ci siamo attivati per la programmazione della nuova con l’individuazione di nuovi tecnici in grado di poter soddisfare le numerose richieste di iscrizione pervenute. Ci siamo attivati inoltre per individuare strutture sportive adeguate allo svolgimento degli allenamenti. Purtroppo nel nostro territorio c’è una carenza di strutture sportive idonee alla pratica del calcio. Ad ogni modo ci stiamo attivando per dare nuovi spazi sia all’attività di base, che continuerà a svolgersi al coperto, che al settore calcio. Per il settore calcio, considerando il sicuro aumento degli iscritti, abbiamo confermato l’utilizzo del campo di calcio di Piscopio e in aggiunta utilizzeremo anche l’impianto di Vibo Marina.

Un ringraziamento particolare alla società del Piscopio per la totale disponibilità dimostrata. Per quanto riguarda lo staff tecnico, abbiamo riconfermato in blocco il gruppo dello scorso anno integrandolo con nuovi innesti di grande spessore tecnico e morale. Il settore base vedrà come tecnici: Giulio Gemelli, Giuseppe Rubino, Valentina Mazzitelli, Emanuele Covello, Aziz Zarhrati, Nicola Congestrì. Per il settore calcio, oltre ai confermatissimi Pasquale Isaia, Leo Callipo, Fabio Blandino, Maurizio Gradia, Aziz Zarhrati, faranno parte della nostra grande famiglia Marcello Cuppari, Lorenzo Muscaglione e Saverio Curello, tecnici di provata esperienza che contribuiranno alla crescita della scuola calcio. Ancora stiamo portando avanti alcune trattative per completare al più presto lo staff tecnico ed essere pronti per la nuova stagione. Confermato anche nel ruolo di coordinatore tecnico del settore calcio Ettore Sangiorgio che avrà il compito di organizzare i gruppi delle diverse categorie presenti e che dovrà seguire i tecnici nel programma di crescita pianificato dalla società.

Il settore calcio, oltre alle categorie pulcini ed esordienti, per le quali verranno organizzati più gruppi di lavoro, vedrà ai nastri di partenza anche la categoria Giovanissimi. Sono davvero orgoglioso – ha concluso Paolo Blandino – di quanto stiamo facendo. Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso cioè fare divertire i nostri iscritti facendoli crescere dal punto di vista tecnico ma ancor di più dal punto di vista sociale sfruttando il calcio per insegnare ai bambini il rispetto delle regole, la lealtà e la correttezza, valori alla base della crescita di ogni individuo e valori ai quali la Bulldog crede da sempre”.

La Bulldog, a partire da fine mese, organizzerà una serie di “Open Day” rivolti alle diverse categorie per poter definire i diversi gruppi di allenamento. La scuola calcio Bulldog ospiterà bambini e bambine di età compresa dai 5 ai 14 anni suddivisi nelle seguenti categorie:

Attività di base

Piccoli Amici (5 e 6 anni) (nati negli anni 2016/2017)



Primi Calci (7 e 8 anni) (nati negli anni (2014/2015)



Pulcini primo anno (9 anni) (nati nell’anno 2013)

Settore calcio

Pulcini primo (9 e 10 anni) (nati negli anni 2012/2013)



Esordienti (11 e 12 anni) (nati negli anni 2010/2011)



Giovanissimi (13 e 14 anni) (nati negli anni 2008/2009)



Gli allenamenti dell’attività di base si svolgeranno presso la struttura coperta dell’Istituto Geometra-Industriale di Vibo Valentia. Gli allenamenti del settore calcio si svolgeranno dal lunedì al sabato presso il campo sportivo di Piscopio e presso il campo sportivo di Vibo Marina.



A breve verranno comunicate le giornate degli Open Day.