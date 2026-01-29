Con la ventiduesima giornata del campionato di Serie D (girone I) all'orizzonte inizia anche il mese di febbraio, e con una stagione che continua a correre senza fermarsi, proprio per questo i punti adesso diventano preziosi e pesanti. Lo sono soprattutto per la Vibonese dopo le turbolente vicissitudini delle ultime settimane che hanno portato alle dimissioni della società. Adesso però la compagine rossoblù deve solamente pensare al campo e a fare filotto di risultati, e dopo il successo nel derby contro il Sambiase si cerca continuità sul campo del Castrum Favara.

La Vibonese in cerca di continuità

Domenica scorsa è finalmente arrivata una vittoria che mancava da oltre due mesi e che deve servire alla compagine rossoblù come snodo di svolta della stagione, come un nuovo inizio. quei tre punti non si devono vanificare ma impreziosire con un'altra vittoria. All'orizzonte c'è la trasferta siciliana in casa del Castrum Favara, squadra ampiamente alla portata della formazione calabrese ma non per questo va sottovalutata. Il nuovo tecnico Antonello Capodicasa, in queste prime due settimane di lavoro, ha insistito soprattutto sull'aspetto mentale del gruppo ed è questo che dovrà fare la differenza anche in terra sicula. L'umore, inoltre, sembra particolarmente migliorato come si intuiva subito dopo il successo sul Sambiase, e anche il rapporto con i tifosi è decisamente cambiato. adesso però servono solo i risultati.

Il Castrum Favara spera di fermare la caduta in fondo alla classifica

Diverso, e più delicato, il discorso del Castrum Favara, squadra attualmente penultima in classifica e che sembra in caduta libera, basti pensare che non vince da otto giornate e, per di più, non segna da cinque uscite consecutive. Gialloblù che hanno inoltre il secondo peggior attacco del campionato, e il secondo peggior attacco casalingo. Insomma, i numeri non sorridono ma ciò non vuol dire che l'esito sia già scritto e la Vibonese deve tenere gli occhi ben aperti. Nella scorsa stagione, due vittorie su due per i rossoblù.