La pioggia porta bene alla Vibonese che torna alla vittoria dopo oltre due mesi dall'ultima volta. Sotto il diluvio allo stadio Luigi Razza e in occasione del ventunesimo turno del campionato di Serie D (girone I) i rossoblù si aggiudicano il derby contro il Sambiase. Finisce 2-0 la sfida, con decisiva doppietta di Sasanelli.

Primo successo per Capodicasa

Positivo dunque l'esordio casalingo del tecnico Antonello Capodicasa che si esprime così nella conferenza stampa post partita: «Innanzitutto non so da dove iniziare i ringraziamenti, perché oggi la risposta c'è stata da parte di tutti: dalla tifoseria allo staff, passando per il sindaco. Una partita vinta insieme e nella quale nessun giocatore è mai stato solo, sia dentro che fuori dal campo. Diciamo che è un buon punto di partenza».

Insomma, secondo Capodicasa questo deve essere il momento della ripartenza «Può significare la svolta soprattutto sotto l'aspetto dell'atteggiamento e sul fatto che insieme si possono fare grandi prestazioni. I ragazzi sono stati bravi anche nell'adattarsi a una gara che si è presentata in maniera diversa rispetto a quanto preparato e questa è un'altra notizia positiva. Il risultato a mio avviso è giusto e nel primo tempo potevamo anche raddoppiare, inoltre la squadra ha sempre cercato il secondo gol e non si è mai fermata. Abbiamo tenuto botta e alla fine abbiamo chiuso in avanti».