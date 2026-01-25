I rossoblù battono 2-0 il Sambiase e tornano alla vittoria dopo oltre due mesi: «I ragazzi hanno tenuto botta e hanno saputo adattarsi al tipo di partita»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
La pioggia porta bene alla Vibonese che torna alla vittoria dopo oltre due mesi dall'ultima volta. Sotto il diluvio allo stadio Luigi Razza e in occasione del ventunesimo turno del campionato di Serie D (girone I) i rossoblù si aggiudicano il derby contro il Sambiase. Finisce 2-0 la sfida, con decisiva doppietta di Sasanelli.
Primo successo per Capodicasa
Positivo dunque l'esordio casalingo del tecnico Antonello Capodicasa che si esprime così nella conferenza stampa post partita: «Innanzitutto non so da dove iniziare i ringraziamenti, perché oggi la risposta c'è stata da parte di tutti: dalla tifoseria allo staff, passando per il sindaco. Una partita vinta insieme e nella quale nessun giocatore è mai stato solo, sia dentro che fuori dal campo. Diciamo che è un buon punto di partenza».
Insomma, secondo Capodicasa questo deve essere il momento della ripartenza «Può significare la svolta soprattutto sotto l'aspetto dell'atteggiamento e sul fatto che insieme si possono fare grandi prestazioni. I ragazzi sono stati bravi anche nell'adattarsi a una gara che si è presentata in maniera diversa rispetto a quanto preparato e questa è un'altra notizia positiva. Il risultato a mio avviso è giusto e nel primo tempo potevamo anche raddoppiare, inoltre la squadra ha sempre cercato il secondo gol e non si è mai fermata. Abbiamo tenuto botta e alla fine abbiamo chiuso in avanti».