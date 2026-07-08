Con oltre 120 soci, nuovi progetti in cantiere e il focus su famiglie e territorio, il club vibonese riparte con entusiasmo. Il presidente Pesce: «Siamo una vera comunità fondata su amicizia e condivisione»

La passione per i colori rossoneri non si ferma e, anzi, rilancia in grande stile. È ufficialmente partita da alcuni giorni la campagna tesseramento per la stagione 2026/2027 del Milan Club "Ricardo Kaká" di Vibo Valentia. Forte di un'annata ricca di soddisfazioni, il club si appresta ad aprire un nuovo capitolo della sua storia, consolidandosi come una delle realtà associative più dinamiche e vive del territorio.

Superata quota 120 soci

Il bilancio della scorsa stagione è più che positivo, e a tracciarlo con orgoglio è il presidente Enzo Pesce, che ha voluto rivolgere un caloroso messaggio di ringraziamento a tutto l'ambiente: «Grazie all’entusiasmo e all’attaccamento ai nostri colori, il Milan Club Vibo Valentia è cresciuto giorno dopo giorno fino a superare i 120 soci. Un risultato che ci rende orgogliosi. Un grazie speciale va alle tante donne e ai bambini iscritti: vedere intere famiglie vivere insieme la passione per il Milan dimostra che il nostro club è una vera comunità fondata sul rispetto».

Il presidente ha inoltre teso la mano alle realtà consorelle, sottolineando l'importanza della collaborazione: «L'amicizia tra club rappresenta uno degli aspetti più belli del nostro percorso. Collaborare fa crescere tutto il movimento sportivo e associativo del nostro territorio».

Il direttivo guarda al futuro

L'entusiasmo è palpabile anche tra le altre cariche del direttivo, già al lavoro per programmare i prossimi mesi tra trasferte a San Siro, iniziative benefiche e momenti di aggregazione.

Il vicepresidente, Giuseppe Ruggiero, ha messo l'accento sulla solidità della struttura: «Dietro ogni iniziativa c’è il lavoro di un direttivo unito e di soci straordinari. Continueremo a lavorare per organizzare eventi e iniziative che coinvolgano persone di ogni età, per far sentire ognuno parte integrante di una grande famiglia».

Sulla stessa linea il segretario Virgilio Dicarlo, che anticipa un'agenda densa di appuntamenti: «Ringraziamo i tanti nuovi soci che stanno aderendo in questi giorni, la loro fiducia ci dà energia. Nelle prossime settimane presenteremo nuovi progetti, eventi e sorprese dedicate ai nostri iscritti. Vogliamo continuare a regalare emozioni».

Più di un semplice club sportivo

Il Milan Club "Ricardo Kaká" di Vibo Valentia si conferma così molto più di un semplice punto di ritrovo per seguire le partite di calcio. È uno spazio intergenerazionale dove i valori autentici dello sport — come il rispetto, la condivisione e l'aiuto reciproco — diventano il collante di una storia che continua a scriversi, un socio alla volta. La nuova stagione è appena iniziata, e il viaggio della famiglia rossonera vibonese promette di essere più entusiasmante che mai.