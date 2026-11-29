Si ferma al PalaArcobaleno la corsa casalinga della Lory Volley Pizzo nella settima giornata del campionato di Serie B2 femminile. A imporsi sul parquet napitino è stata la New Amando Ionica, formazione di alta classifica che ha espugnato il campo calabrese con il punteggio di 3-1, portando a casa l'intera posta in palio.

Non era certo un impegno semplice per le gialloblù, chiamate ad affrontare una delle squadre più attrezzate del raggruppamento, attualmente seconda forza del torneo. La sfida ha messo in luce la crescita di un gruppo giovane e in piena costruzione, inserito all'interno di un progetto societario ambizioso e proiettato al futuro.

Errori e consapevolezza

Sul campo si sono alternati spunti convincenti e passaggi a vuoto inevitabili contro un'avversaria d'esperienza. Nonostante il risultato finale, la formazione di Pizzo ha mostrato segnali incoraggianti, uscendo dal rettangolo di gioco con la consapevolezza degli errori commessi e con la volontà di trasformarli in materia di lavoro già dai prossimi allenamenti.

Con questo successo l'Amando Ionica conquista tre punti pesanti su un campo storicamente ostico, interrompendo il cammino positivo interno delle calabresi, che davanti al pubblico amico avevano lasciato punti soltanto contro la capolista Melilli.

Con il ko casalingo la Lory Pizzo resta ferma a 9 punti in classifica, mantenendosi nella zona centrale della graduatoria in un campionato equilibrato e ancora tutto da decifrare.

La classifica

Melilli 20

New Amando Ionica 19

Covei Alus 18

Eco Rigen Gela 15

Reale Mutua Palermo 13

Braciera Palermo 13

Futura VS Teresa 12

Aura Terrasini 11

Lory Pizzo 9

Pullservice Reggio 6

Messina Volley 4

Bioma Metauria 3

A2A Catania 3

iclope Bronte 1