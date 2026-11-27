Grande entusiasmo e orgoglio in casa Lory Volley Pizzo per la valorizzazione dei talenti del vivaio. La giovane atleta Sofia Shpak ha ricevuto una nuova chiamata per partecipare allo Stage della Nazionale Italiana Under 16 Femminile, in programma da domenica 6 a mercoledì 9 dicembre presso il Centro Pavesi Fipav di Milano. Durante il raduno, Shpak lavorerà con uno staff tecnico di primo piano composto dai tecnici Matteo Zanoni, Alfredo Mottola e Stefano De Sisto, supportati dal fisioterapista Gennari e dal Team Manager Giulia Buonpensiero. La convocazione conferma la crescita costante dell'atleta, già protagonista nelle selezioni territoriali di Calabria Centro e in quelle regionali. Sul fronte di club, Sofia è impegnata nei campionati giovanili Under 15 e Under 17 — sia con la Lory Volley Pizzo sia in sinergia con la Tonno Callipo Volley — oltre a rivestire un ruolo da titolare nel Campionato Regionale di Serie C e a guadagnare spazio crescente con la prima squadra in Serie B2.

Una costante crescita

Un percorso intenso e ricco di esperienze che la giovane pallavolista sta affrontando insieme alle compagne, mantenendo sempre al centro la passione e il divertimento per la pallavolo. L'intera società, insieme allo staff tecnico e a quello medico, ha espresso viva soddisfazione per un traguardo che premia il lavoro svolto negli anni dal settore giovanile della Lory Volley Pizzo.