C'è un po' di Vibo Valentia anche nel professionismo della pallavolo, a dimostrazione di come una piccola provincia possa anche regalare talenti, figli della dedizione e della professionalità. Un'annata sicuramente magica per le due Tonno Callipo (maschile e femminile) poiché hanno centrato entrambe il salto di categoria in Serie A3 e che Vibo ha accolto con grande entusiasmo.

Un vibonese in Serie A

Sempre la città di Vibo, però, può vantare un altro vanto dal momento che un giovane vibonese, Umberto Sorrenti il prossimo anno solcherà i campi della Serie A in Germania, con la maglia del Moerser Sc. Proprio la stessa società, nei giorni scorsi, ha ufficializzato l'innesto nel proprio organico dello schiacciatore vibonese, nato a Cosenza il 16 febbraio 2001. Il venticinquenne, che ha sempre vissuto a Vibo, vanta sicuramente una struttura da pallavolista visti i suoi 196cm, ed è considerato uno dei prospetti molto interessanti nel suo ruolo. Dopo la trafila nelle giovanili della già menzionata Tonno Callipo, la sua carriera è stata ricca di esperienze come testimoniano le annate con Lucera, Casarano, La Spezia, Foligno, Civita Castellana 3 Cascia Volley. Ora ecco il nuovo capitolo con la nuova avventura in Germania.