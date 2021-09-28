I giallorossi sfideranno in amichevole per due volte i campioni d’Italia del Civitanova e poi se la vedranno con Perugia

Penultima settimana di lavoro per la Tonno Callipo, prima di quella che porterà poi all’esordio in campionato, in programma contro Taranto il 10 ottobre. Sarà anche la settimana più probante per Saitta e compagni essendo impegnati in tre test di spessore con due delle annunciate protagoniste della Superlega, ovvero due volte sul campo dei Campioni d’Italia della Lube Civitanova e poi contro Perugia.



Il piano degli allenamenti stilato dallo staff tecnico diretto da Valerio Baldovìn prevede la partenza per le Marche, dove giovedì si giocherà la prima amichevole tra la Tonno Callipo e la squadra di casa allenata dell’ex Blengini. L’indomani si replica: nuovo test contro Juantorena e compagni.

La squadra detentrice del tricolore presenta i nuovi innesti Zaytsev (al momento alle prese con i postumi dell’intervento al ginocchio), Gabi Garcia che lo rileverà in avvio di stagione e Lucarelli, accanto ai titolati De Cecco, Juantorena, Simon, Anzani e Kovar, oltre agli ex Diamantini e Sottile. Un roster che come ogni anno sarà impegnato a far bene in tutte le competizioni nazionali ed europee.



Sabato, invece, si va in Umbria per affrontare il Perugia del neo-allenatore Nicola Grbic, altra formazione piena di campioni. Accanto agli ex giallorossi Anderson e Mengozzi, arrivati la scorsa estate, ecco il re dei palleggiatori Giannelli sbarcato dopo una vita a Trento, oltre gli altri azzurri d’oro Colaci, Piccinelli e Ricci. Quindi il forte Kamil da Civitanova ed i riconfermati Solé e Leon che non hanno bisogno di presentazioni.



Insomma tre nuovi test che saranno un valido banco di prova per la rinnovata Tonno Callipo ed in cui i vari Nishida, Douglas, Flavio, Borges e tutti gli altri avranno modo di misurare non solo il grado di forma raggiunta, quanto le proprie ambizioni e l’intesa di gruppo in una Superlega che si preannuncia spettacolare.