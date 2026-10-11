Entra nel vivo la stagione di Prima Categoria (girone C) che, nel fine settimana appena passato, ha fatto registrare i verdetti del terzo turno. Un bilancio globale senz'altro incoraggiante per le compagini vibonesi impegnate nel raggruppamento.

La strada è stata tracciata già negli anticipi di sabato. Ha conquistato la sua prima vittoria in campionato l’Asd Mileto, capace di superare tra le mura amiche un ostico Prasar con un netto 2-0. Dopo un primo tempo bloccato ed equilibrato, i padroni di casa hanno premuto sull'acceleratore nella ripresa, trovando i gol vittoria firmati da Piccolo e Facundo.

Sorrisi e primi segnali di ripartenza anche per il Sant'Onofrio: dopo le due battute d'arresto dei primi 180 minuti, i giallorossi hanno conquistato un prezioso punto in trasferta sul campo del Real Montepaone. Lo 0-0 finale in terra catanzarese muove finalmente la classifica degli ospiti.

Domenica di verdetti: duello in vetta tra Guardavalle e Nuova Ada. Caraffa show

La domenica ha confermato le due battistrada in cima alla graduatoria. Guardavalle e Nuova Ada proseguono appaiate in vetta a punteggio pieno (9 punti su 9). La Nuova Ada si è aggiudicata di misura il derby contro la Stella Mileto per 1-0, grazie alla zampata decisiva di Ghiglione all'11' del secondo tempo. Non sbaglia nemmeno il Guardavalle, che passa con lo stesso punteggio (0-1) sul campo del Palermiti Girifalco firmato dal solito Iorfida al 5' st.

In scia alle capolista resta il Caraffa, che regola sul proprio terreno di gioco un Tropea in evidente difficoltà. Il 3-0 finale porta le firme di Bitonte nella prima frazione e di Paparazzo e Ortiz nella ripresa, lasciando i tropeani ancora fermi a quota zero.

Rinviato l'appuntamento con il primo successo per il San Costantino, che in casa impatta 1-1 contro la Sersalese: dopo l'illusorio vantaggio di Spina al 5' pt, i catanzaresi hanno imposto il pari con Romeo al 15' pt. Finisce 1-1 anche il confronto tra Seles e Promosport, un risultato che permette alla Seles di schiodarsi dall'ultimo posto.

I risultati

Asd Mileto-Prasar 2-0

Real Montepaone-Sant'Onofrio 0-0

Caraffa-Tropea 3-0

Nuova Ada-Stella Mileto 1-0

Palermiti Gir.-Guardavalle 0-1

San Costantino-Sersalese 1-1

Seles-Promosport 1-1

Riposa: Bivongi

La classifica

GUARDAVALLE 9

NUOVA ADA 9

CARAFFA 7

SERSALESE 5

ASD MILETO 4

STELLA MILETO 4

PRASAR 4

REAL MONTEPAONE 3

BIVONGI 2

PALERMITI GIR. 2

PROMOSPORT 2

SAN COSTANTINO 1

SANT'ONOFRIO 1

SELES 1

TROPEA 0