La sesta giornata regala il sorpasso in testa ai danni della Nuova Ada, a riposo. Festeggiano Asd Mileto, Stella Mileto, Sant'Onofrio e Tropea, fermo il San Costantino. Tutti i dettagli e i risultati del weekend

Il campionato di Prima Categoria (Girone C) archivia la sua sesta giornata e si conferma un torneo quanto mai avvincente e privo di padroni assoluti. Il turno appena trascorso ridefinisce le zone nobili della graduatoria e regala un bilancio agrodolce per la pattuglia di squadre vibonesi: brillano i successi di Asd Mileto, Stella Mileto, Sant'Onofrio e Tropea, mentre torna a casa a mani vuote il San Costantino.

Sabato di anticipi: Asd Mileto e Tropea sorridono

I primi acuti arrivano dagli anticipi del sabato, con due affermazioni di peso per i club del territorio vibonese.

L'Asd Mileto conquista la sua terza vittoria stagionale (su cinque gare disputate) espugnando il terreno di gioco della Promosport per 2-3 e proiettandosi con merito in piena zona playoff. Sotto dopo il gol iniziale dei locali, i biancorossi ribaltano la contesa grazie alla rete di Mercurio e ad un'ispirata doppietta di Condello.

Nell'altro anticipo arriva la prima gioia per il Tropea, protagonista del delicato scontro diretto d'alta tensione tra le ultime della classe. Al termine di un match tiratissimo, la formazione tropeana supera la Seles di misura (1-0) e abbandona l'ultimo posto in classifica. A firmare il gol partita a un minuto dalla fine è l'eterno bomber Peppe Fanelli.

Domenica di verdetti: Guardavalle primo, la Stella Mileto vince il derby

La domenica pomeriggio regala il cambio di guardia in vetta alla classifica. Il Guardavalle ne approfitta nel migliore dei modi del turno di riposo forzato del Nuova Ada e, travolgendo il Prasar per 4-0 (doppietta di Furina e reti di Marino e Salim), si isola al primo posto con un punto di vantaggio.

Alle spalle delle prime due si attesta al terzo posto la Stella Mileto (11 punti), che si aggiudica l'atteso derby contro il San Costantino (2-1). I giallorossi ospiti si erano portati in vantaggio con il classico gol dell'ex targato Spina, ma i padroni di casa hanno completato la rimonta grazie ai sigilli di Andrade e Artusa.

Continua la scalata verso le posizioni che contano il Sant'Onofrio, che schianta il Palermiti Girifalco con un netto 4-1 intravedendo la zona playoff: decisive la doppietta di Fabio Maluccio e le marcature di Tamburro e Cannitello.

Nelle altre gare della giornata, scialbo 0-0 nel derby catanzarese tra Caraffa e Real Montepaone, mentre il Bivongi centra il blitz esterno superando la Sersalese 2-3 al termine di una pirotecnica contro-rimonta firmata da Valenti e dalla doppietta di Primerano.

I risultati

Promosport-Asd Mileto 2-3

Tropea-Seles 1-0

Caraffa-Real Montepaone 0-0

Guardavalle-Prasar 4-0

Sant'Onofrio-Palermiti Gir. 4-1

Sersalese-Bivongi 2-3

Stella Mileto-San Costantino 2-1

Riposa: Nuova Ada

La classifica

Guardavalle 16

Nuova Ada 15

Stella Mileto 11

Asd Mileto 10

Sant'Onofrio 8

Caraffa 8

Bivongi 7

Real Montepaone 7

Palermiti Gir. 6

San Costantino 5

Sersalese 5

Prasar 5

Promosprt 3

Tropea 3

Seles 2