Quattro vittorie consecutive, sei risultati utili di fila — frutto di cinque successi e un pareggio — e una sola sconfitta dall'inizio del campionato. È questo il ruolino di marcia della Stella Mileto, protagonista del girone C di Prima Categoria. Dopo nove giornate, la compagine biancorossa occupa meritatamente il terzo posto in classifica a quota 20 punti, restando incollata al treno di testa: appena una lunghezza di ritardo dal Nuova Ada e due dalla capolista Guardavalle.

Una macchina da gol che privilegia lo spettacolo

A colpire non sono soltanto i numeri della classifica, ma anche la mentalità offensiva messa in mostra dalla squadra. Nelle ultime sei uscite di campionato la Stella Mileto ha messo a segno ben 19 reti, viaggiando a una media superiore ai tre gol a partita. Un dato che certifica la vocazione propositiva dei biancorossi, sempre orientati a segnare una rete in più dell'avversario piuttosto che a speculare sul risultato.

Il bomber Andrade trascina l'attacco biancorosso

L'emblema di questa esplosività offensiva porta il nome di Jaruff Andrade, attuale capocannoniere del torneo. Il centravanti ha già timbrato il cartellino undici volte in stagione, mantenendo una media straripante superiore al gol a partita. Un peso specifico enorme nell'economia del gioco biancorosso: delle 22 reti totali realizzate finora dall'intero club, esattamente la metà porta la sua firma.

Piedi per terra in società, ora nel mirino c'è il Prasar

Se la piazza inizia legittimamente a sognare, la dirigenza sceglie la linea della prudenza, evitando proclami di vetta per lasciare lavorare il gruppo senza pressioni. Resta però un dato di fatto: la Stella Mileto si è ritagliata il ruolo di mina vagante e terzo incomodo nella corsa tra Guardavalle e Nuova Ada, le due grandi favorite per il salto di categoria, pronta a colpire al minimo passo falso delle battistrada. All'orizzonte c'è ora l'impegno casalingo contro il Prasar, un nuovo banco di prova per dare continuità a questo sogno silenzioso.