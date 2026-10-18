Il quarto turno va in archivio tra conferme e scossoni: la coppia di testa resta a punteggio pieno e stacca le inseguitrici di cinque lunghezze. Calano il poker Tropea e Sant'Onofrio, colpo esterno del Palermiti Girifalco

La quarta giornata del campionato di Prima Categoria (Girone C) regala verdetti pesanti, confermando le ambizioni delle battistrada e muovendo in modo significativo la classifica, soprattutto per le compagini vibonesi. Un turno ricco di gol ed emozioni che traccia già i primi solchi importanti in vetta e in coda.

Gli anticipi: Nuova Ada travolgente nel derby

Il weekend si è aperto sabato con due squilli perentori in trasferta. Nel derby vibonese giocato in riva alla Costa degli Dèi, la Nuova Ada di mister Addesi continua la sua marcia perfetta travolgendo la neopromossa Tropea con uno 0-4 che non ammette repliche. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio grazie al sigillo di Barilaro, i rossoblù delle Preserre dilagano nella ripresa: ancora Barilaro firma la sua personalissima doppietta, prima delle reti di Alessio Macrì e Vallelunga che completano la festa.

Trova finalmente il primo sorriso stagionale il San Costantino, che prende il volo sul campo della Promosport con un rotondo 0-4. Giallorossi avanti nella prima frazione grazie a Chiarello e straripanti nel secondo tempo con i gol di Virdò, Ventrice e Staropoli.

Le gare della domenica: Guardavalle d'acciaio

La domenica conferma la forza del Guardavalle, che risponde alla Nuova Ada e tiene stretta la vetta a punteggio pieno (12 punti). La formazione giallorossa supera l'Asd Mileto per 2-0 grazie ai gol di Passarelli e Iriebisaro. Un successo che permette al duo di testa di fare già il vuoto, scavando un solco di ben cinque punti sulle dirette inseguitrici.

Al terzo posto aggancia il Caraffa (che ha osservato il turno di riposo) la Stella Mileto, capace di piegare un combattivo Real Montepaone per 3-2 al termine di una sfida pirotecnica decisa nel finale dalla stoccata di Diaz. Caduta casalinga inaspettata, invece, per la Sersalese, battuta 1-2 da un cinico Palermiti Girifalco: ospiti a segno con Divanaro e Mbengue, prima del tardivo gol locale targato Ferrarelli.

Spettacolo e rimpianti nel match tra Prasar e Bivongi (2-2): gli ospiti, al rientro dopo il turno di riposo, scappano sul doppio vantaggio con Sanchez e Primerano, ma si fanno riagganciare dalla reazione d'orgoglio dei padroni di casa firmata Toto e Campagna.

Infine, fragorosa prima vittoria stagionale per il Sant'Onofrio, che travolge la Seles con un netto 4-0. Un gol per tempo per parte segnano il match: Toscano e Fabio Maluccio spianano la strada nella prima frazione, Cannitello e Petrolo calano il sipario nella ripresa.

I risultati

Promosport-San Costantino 0-4

Tropea-Nuova Ada 0-4

Guardavalle-Asd Mileto 2-0

Prasar-Bivongi 2-2

Sant'Onofrio-Seles 4-0

Sersalese-Palermiti 1-2

Stella Mileto-Real Montepaone 3-2

Riposa: Caraffa

La classifica

Guardavalle 12

Nuova Ada 12

Caraffa 7

Stella Mileto 7

Sersalese 5

Palermiti Gir. 5

Prasar 5

San Costantino 4

Sant'Onofrio 4

Asd Mileto 4

Bivongi 3

Real Montepaone 3

Promosport 2

Seles 1

Tropea 0