Neanche il tempo di terminare la stagione che il Nuova Ada si è proiettata verso quella che è la prossima annata. Dopo una salvezza (ampiamente tranquilla) conquistata, con l'etichetta di matricola, il club delle preserre volge il suo sguardo al futuro prossimo per programmare la prossima stagione e, di conseguenza, apportare una graduale crescita progettuale.

Presenta il nuovo ds

Il rinnovo del tecnico Diego Surace era cosa nota ormai da qualche settimana, con l'ufficialità appunto del prolungamento. La ricostruzione o, per meglio dire, il progetto di continuità passa inevitabilmente anche dal direttore sportivo che non sarà più Giosuè Cosentino. Quest'ultimo, infatti, ha dovuto lasciare per impegni lavorativi ma rimane, comunque, uno degli artefici della costruzione di una rosa competitiva e di livello, come testimoniano molti suoi colpi nello scorso mercato estivo e non solo. Cosentino rimarrà comunque vicino alla squadra.

A cogliere il testimone, dunque, sarà Gregorio Lopreiato che cede alle avances della società che duravano dallo scorso anno. Un flirt mai tramontato e suggellato proprio qualche giorno fa. Il nuovo ds è reduce dalla stagione con lo Spilinga, conclusa proprio a ridosso della zona playoff. L'esperienza di Lopreiato, inoltre, non si discute se si pensa anche alle stagione nel campionato di Promozione con quel Filogaso divenuto mina vagante e scheggia impazzita per tutte. Insomma, una scelta sicuramente ponderata e affine alla categoria ma, soprattutto, la conferma che al Nuova Ada vogliono fare le cose graduali ma ambiziose.