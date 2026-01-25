Il campionato di Prima Categoria entra ufficialmente nella sua seconda parte di stagione poiché, nel week end appena trascorso, si è disputata la prima giornata del girone di ritorno, e adesso i punti pesano. Ecco come è andata.

L’anticipo

Il turno di campionato si apriva sabato con l'anticipo tra il Bivongi e la Stella Mileto e che era un vero e proprio scontro diretto per un posto play off. Alla fine a spuntarla sono i padroni di casa, che battono i vibonesi per 2-1 e rimangono aggrappati al treno delle prime cinque. Non basta, alla Stella Mileto, il momentaneo pareggio di Simonetti.

Le gare della domenica

Nel pomeriggio di domenica si è riacceso, come ogni settimana, il duello al vertice tra la capolista Real Montepaone e il Roccella. Innanzitutto la capolista continua la sua marcia e batte anche il Locri NG, consolidando il primato e rimanendo a tre lunghezze di vantaggio, peraltro con una gara da recuperare, sull'antagonista. Gialloverdi vittoriosi con un secco 3-0 ai danni del Locri NG, in una gara prevalentemente sempre in controllo, basti pensare che dopo otto minuti i locali erano già sul 2-0 grazie alle reti di Sissoy e Saadaoui. Il tris lo firma Alassani prima dell’intervallo. Non arretra di un passo il Roccella, al suo terzo successo consecutivo e quinto risultato utile di fila. I rossoneri piegano infatti il Sant'Onofrio e rimangono col fiato sul collo della capolista. Il punteggio finale è di 2-0 grazie alle reti, tutte nella ripresa, di Suraci e Barreto.

Cinico il Città di Siderno, con i bianco/azzurri che rimangono a una sola lunghezza dal secondo posto. Vittoria di misura sulla Seles, grazie alla marcatura di Cecere, ma tanto bsta per i tre punti. Cade invece il Guardavalle che viene battuto dal Caraffa, e con i giallorossi che scivolano al quarto posto

Torna in campo il Nuova Ada, che ha attualmente una gara da recuperare, e lo fa sbarazzandosi del fanalino di coda Siderno 1911. Gara più bloccata del previsto per la compagine di mister Surace che comunque trova la rete decisiva con Laria nella ripresa e in virtù della gara in meno, può davvero ambire per un posto play off. Il Laureana, infine, ritrova la vittoria e lo fa nel delicato scontro salvezza contro il Palermiti Girifalco. I gialloneri incamerano tre punti provvidenziali e, a regalarsi, è una rete di Cannitello al quarto d’ora della ripresa. Rinviata per maltempo Pol. Spilinga-Prasar.

I risultati

Spilinga-Prasar Sosp.

Bivongi-Stella Mileto 2-1

Caraffa-Guardavalle 2-0

Laureana-Palermiti Gir. 1-0

Real Montepaone-Locri NG 3-0

Roccella-Sant'Onofrio 2-0

Seles-Città di Siderno 0-1

Siderno 1911-Nuova Ada 0-1

La classifica

Rreal Montepaone 38

Roccella 35

Città di Siderno 34

Guardavalle 31

Bivongi 29

Pol. Spilinga 26

Nuova Ada 24

Stella Mileto 23

Caraffa 21

Sant’Onofrio 17

Laureana 17

Locri NG 16

Prasar 15

Palermiti Gir. 12

Seles 10

Siderno 1911 2

Il prossimo turno

Città di Siderno-Laureana

Sant'Onofrio-Caraffa

Guardavalle-Pol. Spilinga

Locri NG-Siderno 1911

Nuova Ada-Roccella

Palermiti Gir.-Real Montepaone

Prasar-Bivongi

Stella Mileto-Seles