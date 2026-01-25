Cade la Stella Mileto che torna sconfitta dal campo del Bivongi. Rinviata per maltempo invece la partita tra Pol. Spilinga e Prasar
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Il campionato di Prima Categoria entra ufficialmente nella sua seconda parte di stagione poiché, nel week end appena trascorso, si è disputata la prima giornata del girone di ritorno, e adesso i punti pesano. Ecco come è andata.
L’anticipo
Il turno di campionato si apriva sabato con l'anticipo tra il Bivongi e la Stella Mileto e che era un vero e proprio scontro diretto per un posto play off. Alla fine a spuntarla sono i padroni di casa, che battono i vibonesi per 2-1 e rimangono aggrappati al treno delle prime cinque. Non basta, alla Stella Mileto, il momentaneo pareggio di Simonetti.
Le gare della domenica
Nel pomeriggio di domenica si è riacceso, come ogni settimana, il duello al vertice tra la capolista Real Montepaone e il Roccella. Innanzitutto la capolista continua la sua marcia e batte anche il Locri NG, consolidando il primato e rimanendo a tre lunghezze di vantaggio, peraltro con una gara da recuperare, sull'antagonista. Gialloverdi vittoriosi con un secco 3-0 ai danni del Locri NG, in una gara prevalentemente sempre in controllo, basti pensare che dopo otto minuti i locali erano già sul 2-0 grazie alle reti di Sissoy e Saadaoui. Il tris lo firma Alassani prima dell’intervallo. Non arretra di un passo il Roccella, al suo terzo successo consecutivo e quinto risultato utile di fila. I rossoneri piegano infatti il Sant'Onofrio e rimangono col fiato sul collo della capolista. Il punteggio finale è di 2-0 grazie alle reti, tutte nella ripresa, di Suraci e Barreto.
Cinico il Città di Siderno, con i bianco/azzurri che rimangono a una sola lunghezza dal secondo posto. Vittoria di misura sulla Seles, grazie alla marcatura di Cecere, ma tanto bsta per i tre punti. Cade invece il Guardavalle che viene battuto dal Caraffa, e con i giallorossi che scivolano al quarto posto
Torna in campo il Nuova Ada, che ha attualmente una gara da recuperare, e lo fa sbarazzandosi del fanalino di coda Siderno 1911. Gara più bloccata del previsto per la compagine di mister Surace che comunque trova la rete decisiva con Laria nella ripresa e in virtù della gara in meno, può davvero ambire per un posto play off. Il Laureana, infine, ritrova la vittoria e lo fa nel delicato scontro salvezza contro il Palermiti Girifalco. I gialloneri incamerano tre punti provvidenziali e, a regalarsi, è una rete di Cannitello al quarto d’ora della ripresa. Rinviata per maltempo Pol. Spilinga-Prasar.
I risultati
Spilinga-Prasar Sosp.
Bivongi-Stella Mileto 2-1
Caraffa-Guardavalle 2-0
Laureana-Palermiti Gir. 1-0
Real Montepaone-Locri NG 3-0
Roccella-Sant'Onofrio 2-0
Seles-Città di Siderno 0-1
Siderno 1911-Nuova Ada 0-1
La classifica
Rreal Montepaone 38
Roccella 35
Città di Siderno 34
Guardavalle 31
Bivongi 29
Pol. Spilinga 26
Nuova Ada 24
Stella Mileto 23
Caraffa 21
Sant’Onofrio 17
Laureana 17
Locri NG 16
Prasar 15
Palermiti Gir. 12
Seles 10
Siderno 1911 2
Il prossimo turno
Città di Siderno-Laureana
Sant'Onofrio-Caraffa
Guardavalle-Pol. Spilinga
Locri NG-Siderno 1911
Nuova Ada-Roccella
Palermiti Gir.-Real Montepaone
Prasar-Bivongi
Stella Mileto-Seles