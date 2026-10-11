Tutto pronto per il super derby calabrese valevole per la settima giornata del campionato di Serie D (girone I). Allo stadio "Granillo"

va in scena oggi pomeriggio la supersfida tra Reggina e Vibonese, un confronto al vertice che mette di fronte le prime due forze del torneo e i due migliori attacchi del campionato. Le due squadre si presentano all'appuntamento con stati d'animo opposti: i rossoblù di mister Sasà Marra sono reduci da tre successi consecutivi con porta inviolata, mentre gli amaranto vogliono riscattare le ultime due sconfitte subite tra campionato e Coppa Italia.

L'analisi di Marra: «Piazza calda e avversario ferito, test fondamentale per noi»



Nella conferenza pre-partita, l'allenatore della Vibonese Sasà Marra ha sottolineato il valore dell'avversario e la grande opportunità offerta da un palcoscenico così prestigioso: «Affrontiamo la prima in classifica e che sta meritando la posizione che sta avendo fin dalla prima giornata. Affrontiamo una piazza calda e a cui questo campionato sta stretto, di conseguenza per noi è motivo di orgoglio misurarci in questo clima, anche perché sarà l'occasione per capire il nostro effettivo punto di forza, in un campo dove ci sarà tanta gente».

La chiave tattica e mentale: «Ribattere colpo su colpo»

Consapevole della reazione che la Reggina cercherà di mostrare davanti ai propri tifosi, mister Marra individua nell'atteggiamento agonistico la chiave per uscire indenni o con bottino pieno dal "Granillo": «Loro hanno perso due volte in tre giorni e dunque saranno molto arrabbiati, ma il nostro esame sta proprio qui ovvero cercare di ribattere colpo su colpo perché la Reggina vorrà dimostrare che le ultime due uscite sono state solo un incidente di percorso».