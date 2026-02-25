Un Carnevale indimenticabile, fatto di sorrisi, grinta e palloni che rotolano verso il futuro. I Primi Calci della Bulldog hanno regalato emozioni a non finire conquistando addirittura primo e secondo posto al Torneo "Carnival Soccer Cup" tenutosi a Lamezia Terme, al termine di una giornata entusiasmante che ha visto i piccoli verde-nero-arancio protagonisti assoluti.

I protagonisti

I 2017 hanno disputato partite coriacee e volitive, affrontando ogni sfida con un entusiasmo contagioso e dimostrando qualità tecniche e caratteriali di altissimo livello. In un torneo dal tasso tecnico elevato, i piccoli bulldoghini hanno saputo ben figurare contro avversari agguerriti, mettendo in campo determinazione, spirito di squadra e tanta voglia di divertirsi.

Non sono mancati i giovanissimi 2018, ormai parte integrante dell’organico dei Primi Calci. Anche loro hanno dato un contributo prezioso, mostrando personalità e crescita costante. Sono il presente, ma soprattutto rappresentano il solido futuro della società: basi importanti su cui costruire la prossima stagione con ancora maggiore ambizione.

Progetto vincente

La manifestazione si è conclusa tra grandi festeggiamenti, applausi e gioie immense. I piccoli campioni hanno sollevato al cielo ben due trofei, celebrando un risultato che riempie d’orgoglio tutto l’ambiente Bulldog.

Un successo che dà lustro a una società che nella provincia di Vibo Valentia crede fortemente nel settore giovanile e continua a investire con passione nel futuro a tinte verde, nero e arancio.