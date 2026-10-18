Seppur con una settimana di ritardo sulla tabella di marcia, è finalmente alzato il sipario sul campionato di Seconda Categoria. I riflettori si sono accesi in particolare sul Girone D, format d'eccellenza che vede protagoniste esclusivamente le formazioni del territorio vibonese. La gara inaugurale ha subito regalato indicazioni scoppiettanti, gol e prime importanti conferme.

Gli anticipi: la Zungrese parte con il piglio giusto

Il weekend si è aperto sabato con i primi due anticipi della stagione. Esordio coi fiocchi davanti ai propri tifosi per la Zungrese di mister Giuseppe Barbieri, accreditata alla vigilia tra le grandi favorite per la vittoria finale. La formazione di casa ha regolato la Ricadese con un limpido 2-0 maturato interamente nel primo tempo, grazie alle stoccate decisive di Calabria e Crudo.

Avvio sorridente anche per lo Spilinga, che sfrutta il fattore campo e sconfigge di misura il Comprensorio Vibonese. In una gara contrassegnata da grande equilibrio, a decidere l'1-0 finale in favore dei locali è stato il sigillo di Broso.

Le gare della domenica: thriller Maierato-Fulmine Sorianello

Il piatto forte della domenica era senza dubbio la sfida tra Maierato e Fulmine Sorianello, due neopromosse dalle grandissime ambizioni che hanno mantenuto le attese regalando un match pirotecnico terminato 3-2. Ad andare in vantaggio dopo venti minuti sono stati gli ospiti con l'intramontabile Antonio Romeo, ma al 30' la risposta locale di Morade ha mandato le squadre al riposo sull'1-1. Ad inizio ripresa sorpasso lampo del Maierato firmato da bomber Jaiteh dopo appena un minuto, ma la Fulmine Sorianello ha reagito trovando il 2-2 al 12'. Quando la partita sembrava destinata alla spartizione della posta, a tre minuti dal novantesimo Kone ha fatto esplodere la gioia dei tifosi di casa mettendo il punto esclamativo sul definitivo 3-2.

Partenza col botto anche per il Francica, che si è imposto con un roboante 1-4 sul campo del Briatico. Protagonista assoluto Longo, autore di una doppietta, coadiuvato dai gol di Carchedi e Caruso. Per i padroni di casa la rete della bandiera porta la firma di Cantafio.

Unico pareggio di giornata, infine, quello tra Pernocari e San Calogero, che si sono divise la posta in palio in un match intenso ma chiuso a reti bianche (0-0). In questa prima giornata ha osservato il turno di riposo la compagine del Medimo Oratori.

I risultati

Spilinga-Compr. Vibonese 1-0

Zungrese-Ricadese 2-0

Briatico-Francica 1-4

Maierato-Fulmine Sorianello 3-2

Pernocari-San Calogero 0-0

Riposa: Medimo Oratori