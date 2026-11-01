La terza giornata stravolge la classifica nel girone tutto vibonese: il Francica cade nell'anticipo contro la Zungrese, mentre il San Calogero passa a Maierato e conquista il primato solitario. Vola lo Spilinga, pari per il Comprensorio Vibonese
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Muove ancora i suoi primi passi ma regala già continui ribaltoni il campionato di Seconda Categoria (Girone D). La terza giornata del torneo — che raggruppa le compagini del territorio vibonese — va in archivio lasciando in dote un pesante rimescolamento nelle posizioni di vertice e confermando la grande imprevedibilità di questo avvio di stagione.
L'anticipo: la Zungrese domina il big match e stoppa il Francica
Il weekend si è aperto con i fuochi d'artificio già nel pomeriggio di sabato, teatro del big match tra la capolista Francica e una Zungrese accreditata tra le grandi favorite per i vertici del girone. A spuntarla al termine di una gara pimpante e ricca di colpi di scena è stata proprio la Zungrese, vittoriosa per 4-2.
Avvio shock con due reti nei primi 120 secondi: Senghor sblocca il match dopo appena un minuto per i padroni di casa, ma un giro di lancette più tardi Mondella impatta su rigore. A inizio ripresa ancora Mondella firma il sorpasso per il Francica, prima della travolgente controrimonta ospite griffata dalla doppietta di Senghor, dal sigillo di Tripodi e da un'sfortunata autorete locale.
La domenica: il San Calogero vola in testa, lo Spilinga resta in scia
I match della domenica hanno poi completato l'opera di riscrittura della graduatoria, a partire dal cambio di guardia in vetta. Il nuovo leader solitario è il San Calogero, capace di conquistare l'intera posta in palio sul campo di un Maierato sempre più in difficoltà rispetto ai pronostici della vigilia. L'1-3 finale porta le firme di Salvatore Maluccio nel primo tempo e di Prestia ed Aquilano nella ripresa (di Greco il momentaneo gol della bandiera locale).
Resta con il fiato sul collo della capolista lo Spilinga, che passa di misura (0-1) sul campo del fanalino di coda Briatico grazie all'acuto decisivo di La Gamba alla mezz'ora di gioco, portandosi così a una sola lunghezza dalla prima piazza.
Nelle altre sfide della giornata, frena il Comprensorio Vibonese: reduci dal roboante 8-2 del turno precedente, i rossoblù non vanno oltre l'1-1 sul campo del Pernocari (vantaggio locale di Soriano e pareggio firmato Lautaro). Cade invece la Ricadese, battuta 1-0 dalla Nuova Medimo per effetto del gol partita di Crupi nella ripresa. Ha osservato il turno di riposo la Fulmine Sorianello.
I risultati
Zungrese-Francica 4-2
Briaticp-Spilinga 0-1
Maierato-San Calogero 1-3
Nuova Medimo-Ricadese 1-0
Pernocari-Compr. Vibonese 1-1
Riposa: Fulmine Sorianello
La classifica
San Calogero 7
Zungrese 6
Francica 6
Spilinga 6
Compr. Vibonese 4
Fulmine Sorianello 3
Ricadese 3
Nuova Medimo 3
Maierato 3
Pernocari 2
Briatico 0