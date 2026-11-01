Muove ancora i suoi primi passi ma regala già continui ribaltoni il campionato di Seconda Categoria (Girone D). La terza giornata del torneo — che raggruppa le compagini del territorio vibonese — va in archivio lasciando in dote un pesante rimescolamento nelle posizioni di vertice e confermando la grande imprevedibilità di questo avvio di stagione.

L'anticipo: la Zungrese domina il big match e stoppa il Francica

Il weekend si è aperto con i fuochi d'artificio già nel pomeriggio di sabato, teatro del big match tra la capolista Francica e una Zungrese accreditata tra le grandi favorite per i vertici del girone. A spuntarla al termine di una gara pimpante e ricca di colpi di scena è stata proprio la Zungrese, vittoriosa per 4-2.

Avvio shock con due reti nei primi 120 secondi: Senghor sblocca il match dopo appena un minuto per i padroni di casa, ma un giro di lancette più tardi Mondella impatta su rigore. A inizio ripresa ancora Mondella firma il sorpasso per il Francica, prima della travolgente controrimonta ospite griffata dalla doppietta di Senghor, dal sigillo di Tripodi e da un'sfortunata autorete locale.

La domenica: il San Calogero vola in testa, lo Spilinga resta in scia

I match della domenica hanno poi completato l'opera di riscrittura della graduatoria, a partire dal cambio di guardia in vetta. Il nuovo leader solitario è il San Calogero, capace di conquistare l'intera posta in palio sul campo di un Maierato sempre più in difficoltà rispetto ai pronostici della vigilia. L'1-3 finale porta le firme di Salvatore Maluccio nel primo tempo e di Prestia ed Aquilano nella ripresa (di Greco il momentaneo gol della bandiera locale).

Resta con il fiato sul collo della capolista lo Spilinga, che passa di misura (0-1) sul campo del fanalino di coda Briatico grazie all'acuto decisivo di La Gamba alla mezz'ora di gioco, portandosi così a una sola lunghezza dalla prima piazza.

Nelle altre sfide della giornata, frena il Comprensorio Vibonese: reduci dal roboante 8-2 del turno precedente, i rossoblù non vanno oltre l'1-1 sul campo del Pernocari (vantaggio locale di Soriano e pareggio firmato Lautaro). Cade invece la Ricadese, battuta 1-0 dalla Nuova Medimo per effetto del gol partita di Crupi nella ripresa. Ha osservato il turno di riposo la Fulmine Sorianello.

I risultati

Zungrese-Francica 4-2

Briaticp-Spilinga 0-1

Maierato-San Calogero 1-3

Nuova Medimo-Ricadese 1-0

Pernocari-Compr. Vibonese 1-1

Riposa: Fulmine Sorianello

La classifica

San Calogero 7

Zungrese 6

Francica 6

Spilinga 6

Compr. Vibonese 4

Fulmine Sorianello 3

Ricadese 3

Nuova Medimo 3

Maierato 3

Pernocari 2

Briatico 0