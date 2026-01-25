Rinviata per maltempo la sfida tra la Zungrese e la capolista Tropea. E ora il Mac3 è col fiato sul collo a sole tre lunghezze

Anche il tredicesimo turno del campionato di Seconda Categoria è andato in archivio, ponendo un altro mattone verso le gerarchie definitive. Ecco come è andata.

Gli anticipi

Come ormai di consueto, il sabato inizia con due anticipi e in uno di essi scendeva in campo il San Costantino, principale antagonista della capolista Tropea ma che sbatte clamorosamente sulla Ricadese. I giallorossi, infatti, tornano dalla trasferta con le ossa rotte e non riescono a tornare a correre dopo il mezzo passo falso di settimana scorsa. Un secco quanto inaspettato 4-0 che testimonia tutto il merito dei padroni di casa ed i quali salgono al quarto posto e in piena zona play off. Tre punti pesanti per la compagine locale, che dopo soli tre minuti era addirittura già sul 2-0 grazie alle reti di Caracciolo e Furchì. Al ventiduesimo Staropoli ipoteca la pratica e Gerace, al decimo della ripresa, la chiude.

Sorpresa anche nell’altro anticipo, dove il Compr. Vibonese cade davanti al proprio pubblico sotto i colpi dell'Atletico Feroleto. Una sconfitta che fa scivolare i rossoblù al quinto posto. Gara di prevalente equilibrio ma sbloccata sul finire di primo tempo dagli ospiti, con gol di Filippa. A inizio ripresa ci pensa Taccone a ristabilire la parità ma Navigante, alla mezz’ora, riporta i suoi nuovamente in vantaggio regalando la vittoria all’Atletico Feroleto.

Le gare della domenica

Quarto risultato utile consecutivo per il Mac3 che esce vittorioso dal campo del Tiriolo e sale al secondo posto, col fiato sul collo della capolista Tropea che ha una gara da recuperare. Gara scoppiettante quella de bianco/azzurri, che alla fine sono usciti vincenti per 2-3 grazie a Catanzaro, Trovato e un autogol. Vince il Girifalco contro lo Stalettì e, considerando che ha una partita in meno, potrebbe anche guardare a un'ipotetica lotta play off. I locali vincono agevolmente per 3-0 con le reti di Palaia, iriebisaro e Bilotta. Chiude il programma Francica-Briatico, con questi ultimi che scivolano inaspettatamente contro il fanalino di coda, che si impone con un sonoro 4-1 griffato dalla doppietta di Mondella, dalla rete di Stilo e da un’autorete. Rinviata per maltempo la sfida tra Zungrese e la capolista Tropea.

I risultati

Zungrese-Tropea Rinv.

Compr. Vibonese-Atl. Feroleto 1-2

Ricadese-San Costantino 4-0

Francica-Briatico 4-1

Girifalco-Stalettì 3-0

Tiriolo-Mac3 2-3

La classifica

Tropea 32

Mac3 29

San Costantino 27

Ricadese 21

Compr. Vibonese 20

Girifalco 19

Briatico 16

Atl. Feroleto 15

Zungrese 10

Tiriolo 7

Stalettì 4

Francica (-4) 3

Il prossimo turno

Atl. Feroleto-Zungrese

Tropea-Girifalco

Briatico-San Costantino

Francica-Tiriolo

Mac3-Compr. Vibonese

Stalettì-Ricadese