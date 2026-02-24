Fatale la pesante sconfitta interna contro la Gelbison. Il tecnico siciliano lascia dopo sei partite e una sola vittoria all'attivo. A sostituirlo potrebbe essere l’ex allenatore di Vigor Lamezia e Sambiase

Era già nell'aria subito dopo la pesante sconfitta interna di domenica, in occasione della venticinquesima giornata del campionato di Serie D (girone I) contro la Gelbison, e adesso è arrivata anche l'ufficialità: risoluzione consensuale tra la Vibonese e il tecnico Antonello Capodicasa.

Risoluzione consensuale

La decisione era già maturata nella giornata di lunedì e si attendeva solo di mettere nero su bianco che, di fatto, è stato attestato in un comunicato ufficiale della società: «La Vibonese Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto professionale con il tecnico Antonello Capodicasa. La società ringrazia mister Capodicasa per l’impegno e la professionalità dimostrati, augurandogli le migliori fortune personali e professionali. La seduta di allenamento odierna sarà diretta dal preparatore dei portieri Salvatore Periti, in attesa che venga ufficializzato il nuovo staff tecnico».

Il tecnico era arrivato circa un mese fa, collezionando sei panchine e una sola vittoria. Per il sostituto sembra essere in pole il nome di Danilo Fanello, ex tecnico di Vigor Lamezia e Sambiase.