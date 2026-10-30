Risuona la carica allo stadio "Luigi Razza". Con l'arrivo di novembre, la Vibonese si prepara ad affrontare un passaggio chiave del suo finora brillante cammino nel girone I di Serie D. Nel decimo turno di campionato, i ragazzi di mister Sasà Marra ospitano un agguerrito Milazzo in un vero e proprio scontro diretto per le posizioni di vertice.

Insegui il vertice: la striscia positiva dei rossoblù

I rossoblù sono indiscutibilmente tra le realtà più solide e convincenti di questi primi due mesi di stagione. Attualmente al 3° posto in classifica, capitan Cerutti e compagni si trovano a sole due lunghezze dal duo di testa formato dalle conterranee Reggina e Sambiase.

La Vibonese si presenta all'appuntamento forte di grandi numeri da capogiro, come testimonia la striscia positiva di sei risultati utili consecutivi e l'attuale secondo miglior attacco del torneo. L'obiettivo per la sfida casalinga di domenica è chiaro: allungare la serie positiva e sfruttare l'entusiasmo del pubblico amico per mettere pressione alle battistrada.

L'insidia Milazzo: un derby tirato e recente memoria

Tuttavia, l'ostacolo di giornata è tutt'altro che semplice. Il Milazzo si sta confermando una delle mine vaganti più pericolose della quarta serie: la compagine siciliana staziona in piena zona playoff, ad appena due punti di ritardo dalla stessa Vibonese, pronta al sorpasso diretto.

Tra le due società c'è inoltre un conto aperto assai recente. Dopo oltre un decennio di assenza, le due squadre si sono incrociate nuovamente nella scorsa stagione (2025/26), dando vita a due sfide dal sapore opposto:

Andata (12 ottobre 2025): netto trionfo per la Vibonese, capace di imporsi con un perentorio 3-1.

Ritorno (15 febbraio 2026): spietata risposta del Milazzo, che tra le mura amiche inflisse ai rossoblù un pesante 4-0.

Le chiavi del match

Classifica cortissima e voglia di rivalsa: ci sono tutti gli ingredienti per novanta minuti ad alta intensità. La Vibonese dovrà fare leva sul proprio potenziale d'attacco per scardinare la difesa ospite, mentre il Milazzo proverà a rovinare i piani dei calabresi per inserirsi di prepotenza nella lotta playoff.