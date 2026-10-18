Piccolo rallentamento casalingo per la Vibonese. Nell'ottava giornata del girone I di Serie D, la formazione guidata da mister Marra non va oltre l'1-1 contro il Gela davanti al pubblico di casa. Un punto che allunga a cinque la striscia di risultati utili consecutivi ma che lascia parecchio rammarico ai rossoblù per la mole di gioco e di occasioni create.

Dominio rossoblù nel primo tempo

I padroni di casa cercano da subito di imporre la legge del fattore campo. Dopo appena due minuti arriva la prima chance: travolgente discesa di Rioko sulla fascia destra e pallone rasoterra al centro per D'Agata, la cui deviazione di prima intenzione sfila a un soffio dal palo. Al 7' la Vibonese trova anche il gol con Ledesma, ma il direttore di gara annulla la marcatura per offside .

I calabresi mantengono costantemente in mano il pallino del gioco, schiacciando i siciliani nella propria metà campo. Al 27' ancora un pimpante Rioko punta l'uomo e serve l'accorrente Marsico, che spara fuori di poco. Il diciannovenne spagnolo della Vibonese è un'autentica spina nel fianco per la difesa avversaria: al 37' si libera con mestiere e scaglia un velenoso rasoterra ad incrociare che sfreccia sul fondo. Nel finale di frazione è di nuovo Marsico ad andare vicino alla rete con un gran tiro ben disinnescato dal portiere ospite Canino.

Marsico sblocca la gara, Di Stefano punisce

In avvio di ripresa il Gela prova a riorganizzarsi e a spingere con maggiore convinzione, ma al 10' la Vibonese colpisce: pennellata dalla corsia di destra e incornata vincente di Agustin Marsico. Per l'attaccante si tratta del sesto centro stagionale, confermandosi top scorer della rosa.

Sotto di un gol, il tecnico ospite Romano attua una serie di sostituzioni per cambiare l'inerzia del match, mandando in campo tra gli altri Di Stefano. La mossa paga dopo soli quattro minuti: al 24' il neoentrato sfrutta un'incertezza del portiere De Simone e firma la rete del pareggio. La Vibonese si riversa in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio e sfiora il colpo vincente su calcio di punizione con capitan Cerutti, ma al triplice fischio il punteggio resta fisso sull'1-1.

Il tabellino

VIBONESE: De Simone; Bertolo, D'Onofrio, D'Agata; Cess, Cerutti, Ledesma (10' st Piriz); Barile (33' st Spanò); Rioko, Cosendey, Marsico. A disp.: Simeoli, Moises, Valenza, Leonori, Mirashi, Malafronte, Varone. Tutti. Marra

GELA : Canino; Scuderi, Ferrigno A., Giuliano, Camilleri (45 st Desiato) , Argentati (20' st Danzokho); Vogiatzis, Ceesay (20' st Di Stefano), Maltese, Nardo A.; Nanapere (27' st Rozzi). Un disperato: Colace, Iuvè, Nardo L., Ferrigno F., Lanza. Tutti. Romano

ARBITRO: Stefano Mariani di Livorno (assistenti Edoardo Monelli di Busto Arsizio e Michael Miraboli di Monza)

MARCATORI: 10' st Marsico (V), 24' st Di Stefano (G)

NOTA: Ammoniti: Cess (V). Corner: 2-3. Consiglio: 1' pt-4' st