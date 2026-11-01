Seconda vittoria consecutiva e settimo risultato utile in striscia per la Vibonese, che nella decima giornata del girone I di Serie D supera 2-1 il Milazzo al termine di una sfida ricca di emozioni. Un successo fondamentale che proietta sempre più i rossoblù verso i vertici della classifica.

Primo tempo a tinte rossoblù

Entrambe le formazioni si schierano a specchio con il 3-5-2: Marra lancia il tandem Cosendey-Marsico, mentre nei siciliani guidati da Catalano la coppia d'attacco è formata da Saverino e Retucci.

Il pallino del gioco è subito saldamente in mano ai padroni di casa. Al 5' Cess sfreccia sulla destra e pennella per l'incocciata di Cosendey, che sfiora il palo. Al 12' è di nuovo il brasiliano a rifinire per Leonori, il quale restituisce palla all'attaccante che però non trova lo specchio. Il monologo rossoblù si concretizza al 19': pennellata dalla sinistra di Piriz e colpo di testa perentorio di Leonori nel cuore dell'area per il meritato 1-0.

Il Milazzo accenna una reazione al 25' con un'iniziativa personale di Camara, la cui conclusione dal limite termina di poco a lato. È l'unica fiammata ospite in una prima frazione di totale marca calabrese. Al 35' la Vibonese ha la palla del raddoppio: sugli sviluppi di un corner, Leonori rimette in mezzo di testa per Bertolo che, solo davanti ad Andrakenas, centra in pieno il palo esterno.

Beffa evitata nella ripresa

Nella seconda frazione il Milazzo rientra con piglio diverso. Camara continua a creare scompiglio sulla trequarti e al 15' una pericolosa discesa di Giubrone viene sventata dall'intervento provvidenziale di Mirashi in angolo.

La Vibonese prova a scuotersi al 28' st: corner di Cerutti e incocciata di D'Onofrio che sfiora la traversa. Quando la partita sembra sotto controllo, al 33' st arriva la doccia fredda per i locali: il neoentrato Sowe scatta sul filo del fuorigioco, si presenta a tu per tu con De Simone e con un delizioso tocco sotto firma l'1-1. In pieno recupero, però Marsico firma il gol del pesante successo.

Il tabellino

VIBONESE: De Simone; Bertolo, D'Onofrio, D'Agata (35' st Spanò); Cess, Cerutti, Piriz (20' st Barile), Leonori, Mirashi (24' st Rioko); Cosendey (16' st Castro), Marsico. A disp.: Sabella, Varone, Malafronte, Valenza, Moises, Castro. All. Marra

MILAZZO: Andrakenas; Rechichi, Prokopenko, Sardo; Corso, Giubrone (31' st Sowe), Pipitone (35' st Franchina), Camara, Cannataro (6' st Chiappetta); Saverino, Retucci (42' st Cugnata). A disp.: Domini, Bossa, Morabito, Maisano, Antoci. All. Catalano

ARBITRO: Roberto De Paolis di Cassino (assistenti Marco Chianese di Caserta e Igino Carrozza di Battipaglia)

MARCATORI: 19' pt Leonori (V), 33' st Sowe (M)

NOTE: Angoli: 6-2. Rec.: 1' pt-5’ st